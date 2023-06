Feux incontrôlables : le Canada brûle toujours

Les feux de forêt continuent de ravager le Canada, et se sont même de nouveau intensifiés dans l’ouest du pays, ce week-end. Au point que plusieurs milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer dans la ville d’Edson (8 400 habitants), en Alberta, et dans celle de Tumbler Ridge (2 400 habitants), en Colombie-Britannique.

Au sud d’Edson, le feu qui brûle depuis plus d’un mois s’étend de manière impressionnante : il recouvrait dimanche plus de 204 000 hectares, contre 131 000 hectares la veille. Dans l’ensemble de l’Alberta, 81 feux étaient encore actifs dimanche, dont 79 dans des forêts protégées, et 23 étaient encore non maîtrisés, selon CBC.

Canada is on track for its worst-ever year of wildfire destruction as warm and dry conditions are forecast to persist through to the end of the summer after an unprecedented start to the fire season, officials said https://t.co/QU7KK6fv9U pic.twitter.com/aqQDioY6EY

— Reuters (@Reuters) June 6, 2023