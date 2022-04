L’alter-soirée électorale de Reporterre

Vie de Reporterre

Revoir l’émission :

Au programme, une émission radio à écouter sur place, sur Reporterre ou en direct sur Facebook, de la musique, une cantine solidaire et un bar avenant.

Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur le traitement des enjeux écologiques et climatiques pendant cette campagne présidentielle, puis d’analyser les résultats du premier tour d’un point de vue écologique.

À notre table, de 19 h à 22 h en continu, nous accueillerons sur trois plateaux des politiques, des chercheurs, des ONG et des militants.

AU MENU

• 19 h - L’heure d’un premier bilan

3,7 %, c’est le pourcentage consacré aux questions écologique et climatique dans les médias ces derniers temps. Un sujet qui devrait pourtant être au centre des préoccupations des candidats et des médias !

Quel bilan tirer de ces cinq dernières années ? Quelle place pour l’écologie dans cette campagne ?

Ce premier plateau sera animé par la journaliste Lorène Lavocat, avec pour invité·es :

- Jean François Julliard, directeur de Greenpeace France

- Arnaud Schwartz, président de France nature environnement

- Annick Coupé, secrétaire générale d’Attac France

- Ninon Lagarde, du mouvement citoyen Tous élus



• 20 h - Les résultats ! Qui et quoi ?

À 20 h, les résultats du premier tour seront annoncés. Un moment important que nous vivrons en direct avec vous. Ce sera l’occasion d’analyser ces résultats à chaud avec nos invité·es expert⋅es en politique.

Laury-Anne Cholez, journaliste, animera ce deuxième plateau, avec pour invité·es :

- Vanessa Jérôme, politiste

- Melissa Camara, porte-parole de Yannick Jadot

- Claire Lejeune, membre du parlement de l’Union populaire

- Alain Coulombel, porte-parole d’EELV

- Maxime Gaborit, chercheur du collectif Quantité critique



• 21 h - Quel avenir pour l’écologie et le climat ?

Pour terminer la soirée, nous inviterons les ONG et militants climat à nous rejoindre sur le plateau.

Que peut-on attendre de ce prochain quinquennat ? Quelles sont les perspectives pour le climat et l’écologie ?

Ce sera Marie Astier, journaliste, qui animera ce dernier plateau, avec pour invité·es :

- Marine Tondelier, candidate EELV aux législatives et porte-parole de Yannick Jadot

- Martine Billard, co-animatrice du livret planification écologique à la France insoumise

- Victor Vauquois, cofondateur de l’association Terres de luttes

- Élodie Nace, porte-parole pour Alternatiba et ANV-COP21

- Benoît Biteau, eurodéputé EELV et agriculteur



Le public sera invité à prendre la parole entre chaque plateau.

INFORMATIONS PRATIQUES

• SUR PLACE

Rejoignez-nous à La Base à Paris dès 18 h 30, l’entrée est en accès libre.

31 rue Bichat, 75010 Paris (métro Goncourt, ligne 11).

Le bar sera ouvert : les boissons et prix sont affichés sur le site de la base.

• NOUS ÉCOUTER EN LIGNE

L’émission sera diffusée en direct sur Facebook.

ORGANISATEURS

• REPORTERRE

Reporterre est le quotidien de l’écologie. Le site est géré par une association d’intérêt général à but non lucratif, et n’a donc pas d’actionnaire. Il emploie une équipe de quinze journalistes professionnels, et travaille avec de nombreux contributeurs journalistes, photographes et dessinateurs. Le journal est en accès libre, sans publicité, et financé à 97 % par les dons de ses lecteurs. Il est lu tous les mois par plus d’1,4 million de visiteurs.

• LA BASE

Lieu d’organisation des marches climat, espace événementiel de formation et d’engagement, salle de briefing pour les actions citoyennes, atelier de fabrication de banderoles et pancartes, seconde maison pour les militants, espace de travail et de rencontre pour de nombreuses organisations engagées, adresse que l’on partage pour faire la fête… la base a de nombreuses portes d’entrée, mais un seul véritable objectif : accélérer la mobilisation pour le climat et la justice sociale.