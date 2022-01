L’ouest de l’Antarctique est très vulnérable au réchauffement climatique

En bref — Climat

Une nouvelle étude révèle que l’ouest du continent antarctique est particulièrement sensible à la hausse des températures. C’est la conclusion d’une étude de l’Imperial College de Londres parue dans Nature le 3 janvier.

Pour mieux prédire l’évolution de la calotte glaciaire, les scientifiques ont tenté d’en retracer son histoire. Ils se sont en particulier intéressés à la période du Miocène (- 23 à - 5 millions d’années) qui a été marquée par de fortes variations de températures. Dans le cadre du programme International Ocean Discovery, les scientifiques ont prélevé des sédiments au fond de la mer de Ross, dans le Pacifique Sud et en bordure de l’Antarctique. Les échantillons révèlent qu’une large calotte glaciaire était présente au début du Miocène sur la partie occidentale de l’Antarctique. Mais ces prélèvements révèlent aussi que la calotte a ensuite disparu rapidement pour réapparaître par intermittence. Ces observations montrent que l’extension de la calotte Ouest Antarctique fut bien plus grande qu’on ne le pensait et que la fonte des glaces de cette région a fortement contribué à la remontée du niveau de la mer. Les scientifiques pointent ainsi l’extrême vulnérabilité des glaces de cette région au réchauffement climatique.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires