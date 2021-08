L’ouragan Ida dévaste la Louisiane, aux États-Unis

Seize ans après l’ouragan Katrina, qui avait totalement dévasté la Louisiane, faisant 1 836 victimes et 108 milliards de dollars (environ 91,5 milliards d’euros) de dégâts, la côte sud-est des États-Unis est de nouveau frappée par un ouragan. Baptisé Ida, il était classé en catégorie 4 (sur les cinq degrés de l’échelle de Saffir-Simpson) par le Centre américain des ouragans (NHC), avant d’être rétrogradé en catégorie 1 lorsqu’il a touché les terres dimanche 29 août.

Alors que des vents de 120 kilomètres-heure (km/h) ont été constatés, une rafale à 277 km/h aurait été enregistrée par les services météo de La Nouvelle-Orléans. Sur Twitter, certains internautes ont filmé les trombes d’eau qui se déversent sur la ville de La Nouvelle-Orléans. Près de 400 millimètres de précipitations sont attendus, soit l’équivalent d’une année de pluie à Paris.

Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.

Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response : https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54

— NASA (@NASA) August 29, 2021