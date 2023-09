Pyrénées : le glacier de la Maladeta aura disparu dans 15 ans

En bref — Climat

Le glacier de la Maladeta, quatrième plus grand glacier des Pyrénées en surface, pourrait totalement disparaître d’ici la fin des années 2030. C’est ce qu’annonce une étude publiée le 3 septembre dans la revue Land degradation & development.

Ce glacier, situé en Espagne dans le massif du même nom, a été observé et mesuré avec précision par les chercheurs pendant dix ans, de 2010 à 2020. Sur cette période, il a reculé de plus de 50 mètres et s’est aminci de plus de 7 mètres.

« À ce rythme, on estime que le glacier de la Maladeta pourrait disparaître d’ici la fin de la prochaine décennie, comme cela s’est déjà produit pour de nombreux autres glaciers. Plus de 60 % des glaciers des Pyrénées qui existaient au milieu du XIXe siècle ont déjà été perdus », a précisé dans un communiqué Adrián Martínez Fernández, chercheur au Centre national de recherche sur l’évolution humaine, en Espagne, et auteur principal de l’étude.

Les glaciers sont des sentinelles du changement climatique

De nombreux glaciers sont étudiés de près par les scientifiques car ils sont connus pour être des sentinelles du changement climatique, réagissant avec une grande sensibilité aux évolutions de température. Les glaciers des Pyrénées, moins haut perchés que ceux des Alpes, sont plus vulnérables aux effets du réchauffement global. Entre 1960 et 2020, les températures y auraient déjà grimpé de 1,6 °C, selon l’Observatoire pyrénéen du changement climatique.

Résultat : 90 % de la superficie des glaciers ont déjà été perdus. Plusieurs glaciologues craignent qu’aucun glacier ne survive dans les Pyrénées d’ici 2050.

