Le réchauffement climatique augmente la fréquence des inondations en Méditerranée. C’est ce qu’ont montré des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en étudiant les crues survenues au cours des deux derniers millénaires.

À partir des sédiments et de sources documentaires, ils ont retracé l’activité fluviale dans la plaine côtière du Languedoc. Celle-ci a été « particulièrement importante entre 800 et 1 350 ap. J-C. durant l’Optimum climatique médiéval, qui correspond à une phase de réchauffement climatique ».

Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau

Plus généralement, selon les scientifiques, « la hausse de la fréquence des crues est significativement corrélée à une augmentation de la température de l’air en Méditerranée occidentale et à une augmentation de la température de la surface de la mer dans le golfe du Lion ». Un phénomène bien connu des hydrologues : plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau… qui se transformera potentiellement en averses intenses.

Autre facteur identifié comme aggravant les inondations : la déforestation et le développement de l’agriculture, qui ont peu à peu érodé et dégradé les berges des fleuves.

Plusieurs travaux ont déjà démontré le lien entre pluies intenses et dérèglement climatique, mais en étudiant les tendances climatiques récentes. Cette nouvelle publication est intéressante car elle analyse en profondeur les événements passés. La conclusion de toutes ces études demeure cependant la même : « La poursuite du réchauffement climatique dans les prochaines décennies pourrait accentuer le risque d’inondation le long des côtes méditerranéennes françaises. »

