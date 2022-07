Le réchauffement provoque l’effondrement d’un glacier italien

En bref — Climat

Le changement climatique fait des ravages en montagne. Dimanche 3 juillet, le glacier de la Marmolada, dans les Alpes du nord de l’Italie, s’est effondré partiellement. Plusieurs tonnes de glace et de rochers se sont déversées vers la vallée à une vitesse de près de 300 km/h, faisant au moins six morts et huit blessés, selon le bilan provisoire des secours.

Ce drame survient dans un contexte de réchauffement aigu des températures terrestres. La chaleur exceptionnelle des dernières semaines a contribué à accélérer la fonte du pergélisol (qui joue un rôle de « ciment ») sur la face nord du glacier, selon plusieurs experts interrogés par Le Monde. La température au sommet du glacier avait atteint 10 °C quelques heures avant que cet immense amas de glace, d’eau et de roche ne se détache. En juin, la chute d’un bloc de glace avait déjà causé la mort de deux alpinistes dans le massif suisse du Grand-Combin.

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat la fonte des glaces et des neiges comme l’une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique.

