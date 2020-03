Les banques ont accordé 2.700 milliards de dollars aux énergies fossiles depuis 2016

L’édition 2020 du rapport Banking On Climate Change, publiée mercredi 18 mars, révèle que les banques internationales ont accordé près de 2.700 milliards de dollars de financements aux énergies fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris, avec un volume de financement en hausse chaque année depuis 2016.

BNP Paribas est la deuxième banque au monde à avoir le plus augmenté ses financements entre 2018 et 2019, avec une hausse de 72 %. 13e plus gros financeur à l’ensemble des énergies fossiles, et 3e et 7e financeur des entreprises de production gazière et pétrolière en offshore et en Arctique, « BNP Paribas a un problème à régler avec les supermajors », accusent les auteurs du rapport.

Les données montrent aussi que la majorité des banques analysées, y compris Crédit Agricole et Société Générale, a augmenté ses soutiens aux 100 entreprises qui prévoient le plus de nouveaux projets de charbon, de pétrole et de gaz, et confirment l’appétit croissant de Société Générale pour le gaz de schiste.

Issu de la collaboration entre Reclaim Finance, Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International et Sierra Club, et soutenu par plus de 250 organisations de 45 pays du monde entier, dont les Amis de la Terre France, le rapport totalise les prêts et les émissions d’actions et d’obligations de 2.100 entreprises dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz à l’échelle mondiale sur la période 2016-2019.