Les fumées du Canada arrivent en France

Les mégafeux continuent de sévir au Canada. 493 incendies sont toujours actifs sur l’ensemble du pays le 27 juin, dont 257 hors de contrôle. Ce sont les dernières données du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Montréal fait actuellement partie des villes les plus polluées au monde, selon la société suisse Iqair spécialisée dans les technologies de la qualité de l’air. Le 26 juin, la concentration en particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 microns (μm) était « 10,9 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l’OMS pour la qualité de l’air », explique Iqair.

Cette pollution atteint désormais l’Europe, et notamment la France, comme le montre la carte des prévisions publiée par le service européen Copernicus.

#Copernicus for #AirQuality monitoring

⁰ In recent weeks, #Canada🇨🇦 has been plagued by fires which are affecting air quality in multiple cities

⁰ #CopernicusAtmosphere #CAMS forecast for the next few days shows aerosols moving from #Quebec to Europe🇪🇺 across the North Atlantic pic.twitter.com/RFXwSFg1CI

— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 26, 2023