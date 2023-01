Les nitrites augmentent le risque de diabète

En bref — Santé

Les personnes consommant plus de nitrites ont davantage de chances de développer un diabète de type 2. Ceci, que l’exposition aux nitrites soit due à leur utilisation comme additifs dans l’alimentation, ou à leur présence dans l’eau, le sol et certains aliments (comme les légumes). C’est l’observation faite par des chercheurs de l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, dont les résultats ont été publiés le 17 janvier dans la revue Plos Medicine.

Les scientifiques se sont appuyés sur les données recueillies par la cohorte NutriNet-Santé, qui documente depuis plusieurs années les habitudes alimentaires d’une large population d’adultes. Dans ce cas, « les scientifiques ont analysé les données de santé et d’exposition aux nitrites/nitrates de 104 168 adultes français et françaises », explique le communiqué de presse de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). « Les volontaires ont renseigné en détail leurs consommations alimentaires en transmettant aux scientifiques des enregistrements complets de leurs repas sur des périodes répétées de 24 heures, incluant les noms et marques des produits. Cette approche a permis à l’équipe d’évaluer précisément les expositions aux additifs nitrates et nitrites des participants, avec des niveaux de précision élevés. »

Les nitrites sont utilisés comme conservateurs dans de très nombreuses charcuteries, auxquelles ils donnent également une couleur rose appétissante. Mais leur utilisation serait aussi liée à un risque accru de cancer colorectal. C’est pour cette raison qu’une proposition de loi visant leur interdiction progressive avait été déposée fin 2020. « Cette étude apporte une nouvelle pièce à conviction dans le contexte du débat en cours sur la réduction des additifs nitrités », estiment ses auteurs.

