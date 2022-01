Les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées

En bref — Climat

Les sept dernières années sont les plus chaudes sur Terre depuis qu’il y a des mesures. « Et ce avec une nette marge », précise l’agence européenne de surveillance du climat Copernicus, qui a publié le résultat de ses relevés annuels ce lundi 10 janvier.

Au sein de ces sept années, l’agence considère 2021 comme une année relativement « fraîche » au niveau global. Elle reste tout de même la cinquième année la plus chaude. « La température annuelle moyenne a été supérieure de 0,3 °C à la période de référence 1991-2020 et de 1,1 à 1,2 °C au niveau préindustriel de 1850-1900 », précise Copernicus.

Au niveau régional, l’agence rappelle cependant qu’en 2021 « l’Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré », avec « des vagues de chaleur sévères en Méditerranée et des inondations en Europe centrale ». Cela a favorisé les incendies de forêt « intenses et prolongés » autour de la Méditerranée. Elle indique qu’un nouveau record de chaleur a été battu en Sicile, où une température de 48,8 °C a été enregistrée, soit 0,8 °C de plus que le record précédent. Il doit « encore être officiellement confirmé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) », précise Copernicus.

L’agence livre aussi les résultats préliminaires de son analyse des données satellite. Sans surprise, les concentrations des gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO₂) et le méthane sont en augmentation. Pour le dioxyde de carbone, un « record mondial annuel » a été enregistré autour de 414,3 ppm (parties par million). Pour le méthane, un « maximum mondial sans précédent » a été atteint et reste encore à expliquer.

Autant de résultats qui « nous rappellent brutalement la nécessité de changer notre façon d’agir, de prendre des décisions décisives et effectives vers une société durable et de travailler à la réduction des émissions nettes de carbone », a estimé Carlo Buontempo, directeur du C3S, le service Copernicus pour le changement climatique.

