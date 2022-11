Loi de finances : de l’argent pour les TGV

En bref — Transports

Les projets de ligne de train à grande vitesse avancent. Plusieurs amendements adoptés cette semaine dans le cadre du projet de loi de finances 2023 permettront à trois projets de ligne ferroviaire à grande vitesse de « bénéficier d’un financement complémentaire », se félicite le ministère des transports dans un communiqué de presse.

Les trois projets en question sont le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA), et la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP). Leur financement est « essentiel pour le développement des réseaux ferroviaires dans les trois régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Provence Alpes Côte-d’Azur, estime dans ce même communiqué le ministre chargé des Transports, Clément Beaune. Le développement du réseau ferroviaire est une priorité car c’est une des clés du succès de la transition écologique. »

Ils vont creuser une énorme tranchée dans la montagne

Ces trois projets sont critiqués par des associations écologistes. Le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) serait « absurde », selon ses opposants. Il risquerait de détruire plus de 6 000 hectares de terres. Estimé à 14 milliards d’euros, ce projet ne permettrait pas non plus d’améliorer conditions de transport des usagers des petites lignes. Les critiques soulevées par les opposants à la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et à la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan sont similaires. Ce dernier projet nécessiterait de creuser une énorme tranchée dans la montagne, dans une zone protégée où vivent de nombreuses espèces méditerranéennes menacées, telles que l’aigle de Bonelli et la fauvette à lunettes.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Un TGV Paris-Berlin sur les rails fin 2023