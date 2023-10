Mégabassine de Priaires : les travaux suspendus temporairement

C’est une petite victoire pour les opposants aux mégabassines. Lundi 30 octobre, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu temporairement le permis d’aménager de la mégabassine de Priaires (Deux-Sèvres).

En cause, le possible conflit d’intérêt de Marie-Christelle Bouchery, maire de Val-du-Mignon, également signataire par délégation du permis de construire et future bénéficiaire de la bassine.

« Nous sommes face à un problème de forme, a commenté dans un communiqué Thierry Boudaud, président de la Coop de l’eau 79. Le juge a simplement relevé que la procédure de délégation n’était pas conforme et nécessitait une décision du conseil municipal en lieu et place d’une délégation par le maire. »

Sur le fond, le dossier n’est pas invalidé, assure la Coop de l’eau. Le juge aurait en effet estimé que les autres objections soumises par l’association antibassines Apieee n’étaient pas de nature à remettre en cause le permis d’aménager. Le chantier est donc temporairement suspendu.

La mégabassine de Priaires est la troisième des seize réserves de substitution censées permettre de réduire les prélèvements l’été en stockant de l’eau pompée en hiver. Elle est prévue pour stocker 167 000 m3 d’eau.

En octobre dernier, le tribunal administratif de Poitiers avait annulé la création de quinze mégabassines en Nouvelle-Aquitaine.

