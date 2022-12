Mégabassines : militants et politiques dénoncent les financements publics

Reportage — Mégabassines

Orléans (Loiret), reportage

Une quinzaine d’agents des forces de police et des renseignements généraux forment une ligne à l’entrée de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en milieu de journée jeudi 15 décembre. Séparés par une grille, près de 200 activistes antibassines entament des chants — « No basaran ! » —, montent un « banquet paysan », et déroulent des banderoles — « Pensées par nos parents, les mégabassines assoiffent nos enfants ». Un homme porte une veste kaki siglée « écoterroriste » : un clin d’œil aux mots du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Les manifestants accompagnent un groupe d’élus et de militants que l’agence a accepté de recevoir. C’est elle qui décide d’accorder, ou non, les subventions publiques à ces retenues d’eau géantes dédiées à l’agroindustrie en chantier dans une trentaine de départements. La requête des écologistes est simple : un « moratoire citoyen » et l’arrêt de ces subventions : « pas un centime de plus pour les mégabassines ».

« Le fait qu’il y ait un cordon de CRS devant cette maison de l’eau, qui est censée être celle de tous, c’est questionnant », déplore Julien Le Guet, l’un des porte-parole nationaux des collectifs Bassines non merci. Principal sujet du jour : trente nouvelles mégabassines sont en projet dans la Vienne. Celles-ci sont prévues par le protocole Clain, ratifié le 4 novembre. Soit quelques jours à peine après la mobilisation à Sainte-Soline, un tournant dans la lutte antibassines. On apprend grâce à ce protocole que 14,9 millions d’euros de subventions publiques seront consacrées à onze de ces bassines de la Vienne. Dans les Deux-Sèvres, l’enveloppe d’argent public escomptée est de 74 millions d’euros pour seize bassines.

« Les rivières sont à sec, les poissons crèvent »

Pendant que la délégation est reçue, des soutiens venus de départements voisins patientent dans le froid mordant. Agnès, une habitante de Melle, dans les Deux-Sèvres, n’a pas raté une seule mobilisation nationale contre les mégabassines. « On habite dans une région où les rivières sont à sec, où les poissons crèvent », justifie-t-elle simplement. Son compagnon, Michel, fustige un « marché déloyal : de l’argent public est versé au profit de l’argent privé. Cela nourrit la spéculation sur les terres agricoles, au lieu d’aller en direction des jeunes paysans ». De fait, un chantier comme celui désormais emblématique de Sainte-Soline est financé à près de 70 % par des subventions publiques. Et la construction de ce type de bassines fait grimper le prix des terres.

Lorsque la délégation réapparaît, une heure plus tard, les applaudissements pleuvent. « On a passé tous nos messages, et mis en avant les priorités citoyennes », se satisfait Benoît Biteau, député européen écologiste. L’élu insiste sur les recours en justice contre des projets de bassines. « Beaucoup sont toujours en cours. Or ces projets avancent au rouleau compresseur », déplore-t-il.

Les opposants regrettent aussi que les trente nouveaux projets de bassines aient été annoncés dans un protocole « sans valeur juridique », mené par le préfet de la Vienne. Et ce, avant même la conclusion d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) ou d’une analyse Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC), des documents pourtant de rigueur.

Benoît Biteau, député européen EELV , lors d’une manifestation en septembre à Mauzé-sur-le-Mignon, dans le Marais poitevin (Deux-Sèvres). © Laury-Anne Cholez / Reporterre

« Nous n’avons pas de demande formelle de financement : pour l’instant, ces trente projets ne sont pas à l’ordre du jour de notre conseil d’administration. On attend le résultat d’une étude HMUC », assure Martin Gutton, directeur général de l’Agence Loire-Bretagne, interrogé par Reporterre. Le protocole sur le bassin du Clain prévoit tout de même la construction de ces trente bassines à l’horizon 2026. Le préfet de la Vienne espère le début des chantiers mi-2023. « On parle bien plus de ces projets qu’il ne s’en réalise sur le terrain », tempère encore le directeur général de l’agence.

« L’obligation de subir nous donne le droit de savoir »

Un cas était au cœur de l’argumentaire des militants : la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon. Désormais achevé, ce chantier avait rencontré une large opposition citoyenne en septembre 2021. À l’heure actuelle, cette bassine est « prête à être remplie, alors même que la rivière du Mignon est à sec ! » s’indigne Julien le Guet. « C’est un sujet que nous n’expertisons pas. Cela relève des services départementaux, puisqu’il s’agit de règles de police de l’eau », balaie Martin Gutton.

Parmi les opposants aux bassines, on regrette le manque de transparence de l’Agence de l’eau. « Dans sa gouvernance, il y a une alliance entre l’État et la FNSEA », le syndicat de l’agro-industrie, critique Julien Le Guet. Les élus et militants réclament une meilleure ouverture de ces espaces décisionnels aux citoyens. « Agriculteurs, industriels, associations de défense de l’environnement, pêcheurs, services de l’État… La pluralité est déjà présente dans notre comité de bassin », défend Martin Gutton. Le conseil d’administration de l’agence n’est pas public, « mais ses comptes-rendus le sont. C’est transparent », ajoute-t-il.

Michel, l’habitant des Deux-Sèvres venu avec sa compagne Agnès, estime aussi que la politique des mégabassines reste trop opaque pour les citoyens comme lui, pourtant directement touchés. Philosophe, il cite le livre Printemps silencieux de Rachel Carson — un ouvrage fondateur des luttes écologistes — : « L’obligation de subir nous donne le droit de savoir. »

