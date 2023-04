Nappes phréatiques : la menace d’une sécheresse se confirme

Climat

Le risque de sécheresse cet été s’annonce maximal. Les trois quarts des nappes phréatiques sont à des niveaux modérément bas à très bas, a annoncé le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) jeudi 13 avril. En conséquence, « de nombreux secteurs présentent un risque avéré de sécheresse durant la période estivale ». 19 % des nappes présentent même des niveaux très bas, qu’on ne rencontre que tous les dix ans. « Dans le Var, ils sont même historiquement bas, du jamais vu depuis 30 à 50 ans de mesure », alerte Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM. La situation est également critique dans la plaine du Roussillon et au sud de la Drôme, « où il n’a pas plu depuis plusieurs mois ».

Les pluies du mois de mars, dernière chance de les recharger avant l’arrivée du printemps et la captation de l’eau par la végétation, « n’ont pas été suffisantes pour engendrer une amélioration ». Certes, il a plu. « Mais seulement 40 % des points de mesure ont vu leur niveau monter, décrit Violaine Bault. Les sols étaient très secs et la végétation a commencé à sortir de sa dormance. En conséquence, les pluies ont eu du mal à s’infiltrer. »

Ce dernier mois est la goutte d’eau qui ne fera pas déborder le vase. « Globalement, cet automne et cet hiver, les nappes ont eu du mal à se recharger à cause de pluies déficitaires et d’une végétation restée active très tardivement, poursuit Violaine Bault. Il y a eu de la recharge en décembre et en janvier, avant un arrêt brutal en février à cause de l’absence de pluie. » Résultat, la situation est pire encore qu’en mars 2022 où « seulement » 58 % des nappes présentaient des niveaux faibles.

43 départements déjà soumis à des restrictions

Dans ce contexte, le BRGM a déclaré qu’il restait en état de « vigilance accrue » pour les semaines et les mois à venir. Il a appelé à préserver les nappes en faisant des économies d’eau. « C’est dans ce cadre que des arrêtés sécheresse ont déjà été pris », indique l’organisme public. Le 12 avril, 43 départements étaient déjà soumis à des restrictions ; 5 (l’Ain, l’Aude, l’Oise, les Pyrénées-Orientales et les Yvelines) étaient en alerte renforcée et 2 (les Bouches-du-Rhône et le Var) en situation de crise. La situation est d’autant plus délicate que la recharge a été mauvaise deux années de suite.

Le Plan eau sera-t-il à la hauteur ?

Le BRGM a toutefois tenu a apporter une note d’espoir. « Dans certaines zones de risque de sécheresse modéré, on peut rester en dessous des seuils d’alerte s’il pleut suffisamment », a précisé Violaine Bault. Mais les prévisions de Météo-France pour les trois prochains mois restent très incertaines. Enfin, même si la situation est plus tendue que l’an dernier, des mesures ont été prises pour que la sécheresse soit moins difficile à supporter pour les habitants. Un rapport récent critiquait la gestion de la pénurie d’eau de l’été 2022. Depuis, « des travaux ont été faits qui ont amélioré les interconnexions entre les communes situées en zones sensibles », a expliqué Violaine Bault. L’enveloppe de 100 millions d’euros allouée aux agences de l’eau en 2022 a été renouvelée. L’organisme place aussi de grands espoirs dans l’application du Plan eau récemment dévoilé par Emmanuel Macron. « Ce qui y est inscrit – réduction des consommations, lutte contre les fuites – va dans le bon sens, a estimé Pierre Pannet, directeur adjoint des actions territoriales au BRGM. L’avenir nous dira s’il est à la hauteur. »

