On le croyait disparu : ce reptile réapparaît en Australie

Bonne nouvelle pour les amoureux des reptiles. Un petit lézard menacé d’extinction, le dragon des prairies sans oreilles (Tympanocryptis pinguicolla), a été observé pour la première fois depuis plus de cinquante ans en Australie, ont annoncé les autorités locales, citées par le Guardian. Alors qu’il avait disparu des radars en 1969, il a à nouveau été aperçu par des scientifiques en février dernier à l’ouest de Melbourne (État du Victoria), détaille le quotidien britannique.

Have you heard the good news ? Not seen in the wild for more than 50 years, the Victorian Grassland Earless Dragon has been rediscovered ! Learn more at https://t.co/uEVaUmghWo. 🦎

🤝 @dcceew @deeca_vic @museumsvictoria

— Zoos Victoria (@ZoosVictoria) June 26, 2023