PODCAST - Face à la catastrophe écologique, la rébellion est nécessaire

Depuis les marches pour le climat en 2018, la lutte citoyenne pour le climat et l’écologie a changé d’échelle : de plus en plus nombreux sont les citoyennes et citoyens, de plus en plus jeunes, qui s’engagent, et choisissent des actions fortes, qui ne limitent pas à la manifestation. Pour en parler, nous discutons avec Marie, d’Extinction Rebellion, Romane, de Youth for Climate France, et Milan, de Rébellion scientifique.

Production : Laura Eisenstein ; réalisation : François Touchard ; animation et conception : Hervé Kempf, micro-trottoirs : Frédéric Haury.

De droite à gauche, Milan, Marie, Romane et Hervé.

