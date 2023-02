Périph’ bloqué : une activiste de Dernière rénovation condamnée

En bref — Justice

Lundi 13 février, une activiste de Dernière rénovation a été condamnée à une amende de 500 euros par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a été reconnue coupable d’entrave à la circulation pour une action réalisée sur le périphérique parisien en juillet 2022, avec son collectif. Au cours de son procès, le 9 janvier dernier, la défense avait plaidé l’état de nécessité face au danger imminent du réchauffement climatique, ce qui n’a pas été retenu par le juge en première instance.

Florence, médecin de 58 ans, a décidé de faire appel de la décision : « Dans dix ou vingt ans, qui croyez-vous que l’on qualifiera de criminel ? dit-elle dans un communiqué. Macron et son gouvernement qui détruisent consciemment nos chances de survie dans un monde habitable, ou celles et ceux qui, comme moi, ont décidé d’agir avec la résistance civile non violente pour éviter la catastrophe ? »

Le 10 janvier, deux autres activistes, mis en cause pour des faits similaires, avaient été dispensés de peine en première instance. Le juge avait reconnu en partie la légitimité du mode d’action face à l’urgence et l’inaction gouvernementale. Le procureur de la République a fait appel de cette décision. « S’il le faut, Dernière rénovation ira jusque devant les plus hautes juridictions pour faire reconnaître l’état de nécessité dans lequel se trouvent aujourd’hui les Français », affirme le mouvement écologiste dans le même communiqué.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner