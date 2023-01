Plan chasse : le gouvernement accouche de « mesurettes »

En bref — Chasse

« Chasse en cours » — ces panneaux ne disparaîtront pas dans un proche avenir lors de notre promenade dominicale. La secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Bérangère Couillard, a annoncé ce lundi son plan pour réduire le nombre d’accidents de chasse en encadrant la pratique des chasseurs. Quatorze mesures parmi lesquelles ne figure pas l’interdiction de la chasse le dimanche.

On y trouve en revanche le renforcement des formations des chasseurs, le contrôle de leur alcoolémie ainsi qu’un durcissement des sanctions en cas d’accident. Une application sera développée pour que le promeneur puisse « identifier les zones et horaires non chassés à proximité de chez lui ». Celle-ci est annoncée pour l’automne.

Des propositions « qui auraient dû être rendues obligatoires il y a plus d’un quart de siècle »

Malgré la requête de France Nature Environnement (FNE) et le soutien de 78 % des Français, le gouvernement n’a finalement pas décidé l’interdiction de la chasse du dimanche. Dans son communiqué, l’association dénonce la présence de seulement « trois ou quatre propositions de bons sens », « qui auraient dû être rendues obligatoires il y a plus d’un quart de siècle ».

Pour une réduction des accidents de chasse — 90 répertoriés sur la dernière saison — FNE tient à sa proposition de « réduire drastiquement les jours de chasse en les limitant par exemple, à deux jours par semaine qui ne pourraient pas être le samedi, le dimanche ou le mercredi ».

« En cas d’accident, qui serait responsable ? »

Concernant l’application, l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) dénonce la nécessité de posséder un smartphone et rappelle l’absence de réseau téléphonique « dans de nombreuses zones naturelles concernées par la chasse ». Par conséquence, l’application non-obligatoire donnerait une fausse impression de sécurité aux promeneurs. « En cas d’accident, qui serait responsable ? » demande l’Aspas.

« Il existe une multitude de chasses (gibier d’eau, par exemple) qui ne sont pas concernées », ajoute la Ligue pour la protection des oiseaux. Et l’association déçue de conclure : « Le plan sécurité qui prétend en finir avec les conflits opposant chasseurs et non chasseurs accouche de mesurettes ».

