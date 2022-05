Pollution de l’air : les voitures électriques émettent beaucoup de particules fines

En bref — Transports

Les voitures électriques ne sont pas la panacée contre la pollution de l’air. Tel est le résultat d’une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publiée fin avril. Contrairement aux véhicules thermiques, les voitures électriques n’émettent ni oxydes d’azote, ni dioxyde de carbone, ni composés organiques volatiles. Elles émettent en revanche une quantité importante de particules fines. La cause : le poids important de leurs batteries, qui contraint les constructeurs à utiliser des pneus plus larges. En frottant sur la chaussée, ces derniers émettent des PM10 (des particules d’une taille inférieure à 10 micromètres), qui finissent leur course dans les poumons des riverains au péril de leur santé.

Selon l’Ademe, il n’existerait pas « un écart significatif » entre les émissions de particules des véhicules électriques les plus autonomes (et donc les plus lourds) et les véhicules thermiques récents dotés de filtres à particules. Les particules émises par l’abrasion des pneus, le contact des roues sur la chaussée ou encore les systèmes de freinage sont devenues « largement prépondérants » par rapport à celles émises par les gaz d’échappement, note l’Ademe. Elles correspondraient aujourd’hui à plus de la moitié des particules générées par le trafic routier en Europe, selon le Joint Research Centre (JRC) de la Commission européenne. La tendance devrait « s’accentuer » si aucune nouvelle réglementation n’est mise en place, prévient l’Ademe.

Il est donc vain, selon l’organisme public, de parier uniquement sur l’électrification du parc automobile pour réduire la pollution de l’air. Des démarches de sobriété sont également nécessaires : allégement des véhicules, développement de l’écoconduite, des transports en commun, de la marche, du vélo et du covoiturage… Pour respirer un air sain, mieux vaut miser sur les mobilités douces plutôt que sur les SUV électriques.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner