Pour le climat, il y aura « un avant et un après coronavirus »

« Il existe encore beaucoup d’incertitudes » , juge, prudemment, le climatologue Hervé le Treut, avant d’affirmer qu’ « il y aura un avant et un après coronavirus d’un point de vue climatique. L’épidémie et les mesures prises à son encontre vont créer un choc psychologique dans nos sociétés. L’épisode que nous allons vivre ne va pas nous laisser indemnes. Il aura des conséquences sur les politiques environnementales à venir , prévoit-il. Le déni envers le coronavirus et le changement climatique est finalement assez similaire, c’est toujours face à la catastrophe que nous réagissons en urgence. »

Surtout, la relance qui suivrait la pandémie pourrait s’avérer particulièrement polluante, comme en 2008 au sortir de la crise financière, où on avait assisté à un rebond des émissions. La Chine pourrait rouvrir ses usines à charbon et les différents gouvernements faire le choix d’investissements dans les énergies fossiles pour relancer l’activité économique le plus rapidement possible.

Un chercheur de l’université Stanford, en Californie, Marshall Burke, a fait différents calculs. Il estime notamment que l’amélioration de la qualité de l’air en Chine a sauvé la vie de 4.000 enfants de moins de cinq ans et de 73.000 personnes âgées. « La réduction de la pollution en Chine a probablement sauvé vingt fois plus de vies que celles qui ont été perdues en raison du virus » , écrit-il sur le site web G-Feed , un groupe de travail sur la société et l’environnement.

« Les émissions de polluants sont intimement liées à l’activité économique , dit à Reporterre le climatologue Philippe Ciais. Si la croissance s’arrête subitement comme en ce moment, on baisse directement les émissions. C’est logique. L’épisode du coronavirus nous apporte une preuve élémentaire face aux climatosceptiques et tous ceux qui croient encore qu’il n’existe pas de corrélation entre les activités humaines et le taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. »

Depuis décembre, l’économie chinoise tourne au ralenti et consomme moins de charbon, de pétrole et d’acier. Le pays a ainsi vu ses émissions de gaz à effet de serre s’effondrer d’au moins un quart entre le 3 février et le 1 er mars comparé à 2019, selon une estimation du Centre de recherche sur l’énergie et la qualité de l’air . L’épidémie aurait conduit à une réduction de 200 millions de tonnes de rejets de CO 2 , ont calculé les chercheurs.

En janvier et février dernier, la concentration de dioxyde d’azote (NO 2 ), un gaz très toxique émis par les véhicules et les sites industriels, a diminué de 30 % à 50 % dans les grandes villes chinoises par rapport à la même période en 2019. Le taux de monoxyde de carbone (CO) a, quant à lui, baissé de 10 % à 45 % dans toute la région entre Wuhan et Beijing. Les niveaux de particules fines ont aussi chuté de 20 % à 30 % en février par rapport aux trois années précédentes.

