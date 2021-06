Reporterre sur France Inter : les littoraux français face à la montée des eaux

Eau, rivières, océans

Tous les mardis, Reporterre intervient dans La Terre au carré, l’émission d’environnement de France Inter. Mardi 8 juin, Héloïse Leussier a présenté l’enquête de Reporterre sur la montée du niveau des mers. Entre l’érosion des littoraux et les risques de submersion, les côtes françaises ne seront pas épargnées par les assauts des eaux dans les années à venir. Ces phénomènes naturels sont considérablement amplifiés par le dérèglement climatique, notamment via les émissions de gaz à effet de serre. On s’attend à une montée des eaux de plus d’un mètre d’ici à 2100, qui menacera de vastes régions situées sous le niveau de la mer.

