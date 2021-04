Reporterre sur France Inter : les retenues collinaires dégradent les montagnes

Économie

Tous les mardis, Reporterre intervient dans La Terre au carré, l’émission d’environnement de France Inter. Mardi 27 avril, Laury-Anne Cholez a présenté l’article de Reporterre sur les retenues collinaires dans les massifs montagneux. Creusées pour l’alimentation des canons à neige, elles ravagent des zones particulièrement fragiles en termes de biodiversité, dans le but de faire durer autant que possible le travail et l’économie du ski alpin qui sont sérieusement menacés par le réchauffement climatique.

