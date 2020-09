Six jeunes Portugais attaquent 33 pays pour inaction climatique devant la Cour européenne des droits de l’Homme

Jeudi 3 septembre, six jeunes Portugais attaquent en justice 33 pays devant la Cour européenne des droits de l’Homme, dont la France et les autres États membres de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Ukraine.

Leur objectif : que la Cour reconnaisse ces pays comme responsables de l’aggravation de la crise climatique et d’avoir mis en danger l’avenir des générations présentes. Auparavant, deux actions juridiques ont obligé l’Irlande et les Pays-Bas à revoir ses plans climatiques, jugés peu ambitieux.

En cas de succès, cette action pourrait pousser les pays à accélérer leurs actions climatiques et de revoir leurs plans climatiques (contributions déterminées au niveau national — NDCs) prévus avant la prochaine COP. Cette procédure fait écho à l’Affaire du siècle en France, recours en justice contre l’État pour inaction climatique lancé au printemps 2019 par Greenpeace, Notre affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Oxfam et appuyé par les signatures de plus de 2 millions de citoyennes et citoyens (un record). L’État y a répondu le 23 juin dernier, et la décision du tribunal administratif de Paris devrait intervenir fin 2020 ou début 2021.

Le Portugal, comme la France, a connu l’un des étés les plus chauds de son histoire, et on s’attend maintenant à ce que 2020 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée.

« Après la victoire d’Urgenda l’année dernière et celle des Amis de l’environnement en Irlande cet été, la justice commence à donner raison à ces actions en justice citoyennes qui réclament aux États d’augmenter leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et tenir leurs engagements climatiques, réagit Cécilia Rinaudeau, coordinatrice générale de Notre affaire à tous. D’ici la fin de l’année, ce sera au tour de l’Affaire du siècle de passer devant le tribunal administratif de Paris. Espérons que le ou la juge rendra une décision à la hauteur de l’urgence climatique que nous traversons. »

Source : European Climate Foundation