Téflon : les molécules toxiques « s’incrustent partout, jusqu’aux tréfonds de l’Arctique »

Probablement, car la pollution de l’air intérieur est différente de l’air extérieur et parfois considérée comme supérieure, notamment en ce moment avec la diminution du trafic automobile et du chauffage. Les polluants que l’on rencontre à l’intérieur sont issus de différentes sources d’émission : constituants du bâtiment, du mobilier (composés organiques volatils - COV), appareils de combustion (outils de cuisson, chauffe-eau…), pratiques individuelles (tabagisme) ou présence d’animaux domestiques (antipuces). L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) réalise des travaux sur la qualité de l’air intérieur depuis de nombreuses années notamment sur les COV. Pour limiter son exposition, il faut donc réduire les sources d’exposition. Ce n’est pas toujours simple, mais un étiquetage obligatoire informe sur les émissions depuis 2013 pour les produits vendus en France. Il faut aussi ventiler fréquemment les pièces et espaces intérieurs .

Le film, à travers l’exemple des PFOA, met aussi en lumière l’absence de prise en compte de la notion de « risques potentiels » . Au vu des propriétés chimiques de cette molécule, très difficile à dégrader, les risques de contamination persistante dans l’environnement et les organismes étaient très forts, très prévisibles. Rien n’a été fait pour s’en prémunir et, au contraire, ces risques ont été étouffés pour ne pas déranger les intérêts à court terme de DuPont [Robert Bilott a démontré que les dirigeants de DuPont ont mené des recherches secrètes depuis quarante ans sur les propriétés nocives du PFOA, tout en continuant à rejeter cette substance dans l’environnement, pour ne pas enrayer leurs profits] . Les entreprises qui agissent de la sorte sont scientifiquement irresponsables et prennent des paris insensés sur l’avenir.

L’analyse scientifique existait bien avant le film. Mais sortez dans la rue et demandez aux gens que vous croisez s’ils connaissent le PFOA... Je suis à peu près certain que l’écrasante majorité n’en a jamais entendu parler alors que ce scandale concerne l’ensemble du vivant sur Terre. Cette œuvre est précieuse pour toucher l’indignation et faire connaître ces substances dont le nom est compliqué à prononcer mais qui sont aujourd’hui omniprésentes dans l’environnement.

En juin 2017 , la Commission européenne a conclu que « la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché du PFOA (…) [entraînaient] un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement » . En conséquence, leur usage doit être restreint en juin 2020. Malheureusement, le PFOA est déjà partout autour de nous et en nous. Pour ce qui est déjà dans nos organismes, il n’y a pas grand-chose à faire. Pour réduire notre exposition à ces substances, il existe en revanche quelques alternatives. Il est en général recommandé de jeter les poêles en Téflon dès qu’elles commencent à s’abimer, mais ce n’est peut-être pas l’idéal car je ne sais pas comment elles sont retraitées ensuite. D’autres ustensiles, comme les poêles en céramique, pourraient être intéressants à utiliser car considérées comme plus écologiques. Au niveau politique, l’enjeu serait d’informer les consommateurs de manière totalement transparente sur les produits contenant du PFOA et les risques encourus quand nous y sommes exposés, même à faible dose.

Ces molécules sont donc extrêmement mobiles et persistantes dans l’environnement, et elles contaminent très largement dès qu’elles font l’objet de rejets industriels ou qu’elles ruissellent des décharges. Elles s’incrustent partout dans le monde, jusqu’aux tréfonds de l’Arctique. Elles s’accumulent dans les organismes vivants, dans l’ensemble des écosystèmes. Or, elles agissent à des doses d’exposition infimes et sont identifiées comme reprotoxiques, c’est-à-dire qu’elles peuvent altérer la fertilité ou le développement des enfants à naître. Elles affaiblissent le système immunitaire et augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers de la prostate, du rein ou encore des testicules.

Un avocat devenu le pire cauchemar du puissant groupe chimique DuPont : telle est l’histoire — vraie — racontée dans Dark Waters . Le film étasunien, diffusé dans les cinémas français à partir du 26 février dernier et disponible depuis ce 19 mai en vidéo à la demande (VOD) en raison de la pandémie de Covid-19 , met en scène Robert Bilott , un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un fermier dont le troupeau de vaches est décimé, il découvre que la campagne de son enfance est empoisonnée par une usine du groupe DuPont, premier employeur de la région. L’avocat mène l’enquête et découvre que les eaux sont souillées par des rejets d’acide perfluoro-octanoïque ( PFOA ), une substance utilisée pour produire le Téflon de nos poêles [ 1 ]. Pendant des années, Robert Bilott s’est battu pour mettre au jour les agissements de l’entreprise et a levé le voile sur un scandale sanitaire d’ampleur mondiale. Aujourd’hui, 99 % des habitants de la planète présentent des traces de cette molécule dans leur sang.

Xavier Coumoul est professeur en biochimie et toxicologie à l’université de Paris. Directeur d’une équipe de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il s’intéresse aux mécanismes cellulaires et moléculaires d’action des polluants environnementaux.

