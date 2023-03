Trajectoire et durée inédites : le cyclone Freddy frappe au Malawi et au Mozambique

En bref — Climat

Le cyclone le plus long jamais enregistré a encore frappé. Freddy a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant toucher l’Afrique australe, ont indiqué les autorités le 13 mars.

Au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d’autres blessées au Malawi, après une coulée de boue dans la nuit qui a emporté des maisons et enseveli des habitants. Un bilan qui pourrait encore s’alourdir, d’après l’agence de gestion des catastrophes de ce pays pauvre. Le pays a déclaré l’état de catastrophe dans plusieurs régions au sud, dont la capitale économique Blantyre. Plus de 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays, selon les Nations unies. Au moins 10 personnes sont mortes et 14 autres blessées au Mozambique voisin, selon les autorités locales.

En passe d’être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, Freddy avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février. Le bilan était alors de 17 morts, des milliers de déplacés et de maisons ravagées. Revenu dans la région la semaine dernière en suivant une trajectoire en boucle inédite, il s’est d’abord abattu sur Madagascar pour la seconde fois en deux semaines, faisant 10 morts. Puis il est revenu frapper le Mozambique samedi soir. Le cyclone qui était accompagné de vents violents et de pluies torrentielles s’est ensuite déplacé dans la nuit de dimanche à lundi vers le Malawi voisin, provoquant des inondations et d’importantes coulées de boue. Freddy devrait repartir par la mer au cours de la semaine et s’affaiblir, selon les prévisions.

