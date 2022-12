2022, l’année la plus chaude jamais enregistrée en France

En bref — Climat

2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en France. Voici le résultat du bilan climatique présenté par Météo France mercredi 30 novembre. Un constat dramatique mais pas vraiment étonnant au regard des épisodes de canicule et de sécheresse qui se sont abattus sur l’ensemble du territoire.

La pluviométrie annuelle devrait présenter un déficit de 15 à 25 %. Les mois de mai (avec un déficit de 60 %) et de juillet (avec un déficit de 85 %) ont été les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959. Les trois quarts du territoire métropolitain sont concernés.

Les canicules ont aussi été exceptionnelles, avec un record de trente-trois jours de vague de chaleur enregistré. Le précédent record datait de 1983. « La barre des 40 °C a été franchie dans le Finistère Nord qui n’avait jamais expérimenté de tels niveaux de températures », explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo France. Sur l’ensemble de l’année, la température dépassera les 14,2 °C en moyenne.

La barre des 40 °C a été franchie dans le Finistère Nord

Ces épisodes estivaux exceptionnels sont attribués au changement climatique d’origine anthropique selon Météo France. L’organisme réalise depuis plusieurs années des « études d’attribution », c’est-à-dire des simulations pour savoir si vagues de chaleur sont dues au réchauffement climatique.

Le résultat est sans appel. « Les épisodes estivaux remarquables de 2022 auraient été hautement improbables et nettement moins intenses sans l’effet du changement climatique », peut-on lire dans le dossier de presse. Entre mai et août 2022, l’anomalie de température moyenne a atteint 3,78 °C. Un épisode rendu environ 500 fois plus probable avec le changement climatique.

Pour Météo France, cette année exceptionnelle va devenir la norme d’ici 2050. Elle rappelle aussi que les températures en France se sont réchauffées de 1,7 °C par rapport à 1900.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Deux glaciers déclarés « morts » dans les Pyrénées

Commentaires