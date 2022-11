En bref — Climat

Les cimes des Pyrénées françaises sont à l’agonie. Selon les informations de Ouest France, deux des neuf glaciers de la région — le Boum et le Portillon — ont été déclarés « morts » en raison de leur rétrécissement extrême, causé par le changement climatique. Ces deux glaciers sont sortis de l’inventaire des glaciologues. « On ne les mesurera plus », a annoncé le glaciologue Pierre René, qui les étudie depuis vingt ans.

Le Boum, qui s’étendait sur 38 hectares à la fin du dix-neuvième siècle, est aujourd’hui morcelé en trois zones distinctes. Sa surface atteint à peine deux hectares. Ses voisins ne sont pas en bien meilleur état. La superficie des neuf glaciers des Pyrénées françaises étudiés par les scientifiques a fondu de moitié en vingt ans, souligne Pierre René. Seul 62 des 140 hectares glacés recensés en 2000 le sont encore aujourd’hui.

Dans une étude récente sur la fonte des glaciers, des scientifiques ont calculé que depuis 1950, les glaciers des Pyrénées ont perdu 90 % de leur superficie.

« Les jours des glaciers des Pyrénées sont comptés, s’alarme le glaciologue dans les colonnes de Ouest France. On le sait. Ils sont les témoins directs du réchauffement climatique. Ce qu’on constate désormais, c’est qu’ils disparaissent plus vite que prévu. » Dans les Pyrénées, les températures ont augmenté de 1,2 °C entre 1950 et 2010. À ce rythme, en 2050, « tous auront disparu ».

