31 400 atteintes à l’environnement en France en 2021

En bref — Pollutions

Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres des atteintes à l’environnement enregistrés par la police et la gendarmerie. Près de 31 400 délits ou contraventions ont été constatés en 2021. Un chiffre en hausse de 7 % par rapport à 2016. On remarque une hausse particulièrement forte pour les infractions liées à la pollution (+96 %) et aux déchets (+63 %). L’exploitation illégale de forêts ou de mines représente un quart des atteintes enregistrées, même si elles sont en baisse depuis 2016.

La plupart des contrevenants sont des hommes (86 %) qui vivent dans les communes rurales, avec un taux de 9,3 infractions pour 10 000 habitants, contre 4,5 au niveau national.

C’est en Guyane où le taux d’infraction est le plus élevé (neuf fois plus qu’ailleurs) en raison de l’exploitation illégale de mines. L’autre mauvais élève est la Corse, avec beaucoup d’infractions quant aux règles de prévention des incendies (46 %) et aux exploitations forestières illégales (19 %).

Le rapport fournit également les chiffres de la douane, qui a réalisé 371 constatations en 2021. Il s’agit majoritairement d’animaux morts, de coquillages, de coraux et de caviar.

