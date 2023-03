49.3 sur les retraites : les députés ont déposé deux motions de censure

En bref — Retraites

Deux motions de censure ont été déposées à l’Assemblée nationale ce vendredi 17 mars, après l’annonce du recours au 49.3 sur la très contestée réforme des retraites : l’une transpartisane Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) et Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), l’autre émanant du Rassemblement national (RN).

La première a été déposée vers 14 h par le groupe LIOT. Elle a été cosignée par les députés de la Nupes. Le député Charles de Courson, qui portera la motion lors de son examen lundi 20 mars, a assuré sur BFMTV avoir cherché à construire « une motion de censure très ouverte, transpartisane, pour sauver la démocratie sociale et politique et sortir de cette crise ». Il n’a toutefois pas obtenu de signature de députés Les Républicains (LR) frondeurs. Mais Aurélien Pradié, opposant à la réforme, a déjà annoncé qu’il envisageait de signer le texte.

Le RN a déposé sa propre motion de censure peu après 15 h. Les députés du groupe d’extrême droite se sont également engagés à voter les motions de censure déposées par les autres groupes d’opposition.

Atteindre la majorité absolue

Il faudra ensuite attendre au moins quarante-huit heures pour que ces motions soient débattues. Le lundi 20 mars a été évoqué comme date possible. Pour qu’une de ces motions soit adoptée, elle devra recueillir le soutien de la majorité absolue, c’est-à-dire d’au moins 287 députés. En cas d’adoption, la réforme des retraites sera immédiatement rejetée et le gouvernement devra démissionner. Emmanuel Macron aura alors le choix entre nommer un Premier ministre, nouveau ou pas, ou dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de vingt à quarante jours.

La probabilité qu’une motion de censure aboutisse reste néanmoins faible, selon Le Monde. Le quotidien du soir s’est livré à un rapide calcul : la Nupes comptant 149 députés, le RN 88 et LIOT 20, et en admettant que ces 257 élus votent tous sans exception la même motion, il faudrait encore 30 voix pour atteindre la majorité absolue.

