À Hiroshima, Macron doit renoncer aux armes nucléaires

Jean-Marie Collin est directeur de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (Ican) France, organisation lauréate du prix Nobel de la paix en 2017.

Pour la première fois, les 19 et 21 mai, un président français se rendra à Hiroshima, ville qui symbolise l’horreur atomique, pour participer au Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G7. Devant une menace nucléaire qui n’a jamais été aussi forte depuis la fin de la Guerre froide, Emmanuel Macron, foulant ce territoire qui a vu la mort de dizaines de milliers de civils, ne doit pas faire acte d’hypocrisie, dans un discours convenu, sur le danger des armes nucléaires. Ican France l’appelle à faire preuve de courage politique par des actes concrets en adoptant une démarche positive sur le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (Tian).

Depuis son accession, en 2017, à l’Élysée, M. Macron a la capacité d’enclencher le feu nucléaire. Et il souhaite conserver cette posture, puisque sa majorité s’apprête à voter la loi de programmation militaire 2024-2030, dont au minimum 53,69 milliards d’euros seront consacrés à la modernisation et au renouvellement des arsenaux nucléaires. Une dépense publique qui n’est que le prélude à de futures augmentations ; le gros des investissements arrivant après 2030… Évidemment, ce coût annoncé ne prend pas en compte toutes les dépenses, comme la gestion des déchets nucléaires militaires, une partie est d’ailleurs destinée au futur centre d’enfouissement de Bure (Meuse).

2017, c’est l’année aussi où fut négocié aux Nations unies, suite à un processus de plusieurs années, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Un traité adopté à une large majorité (122) des États et qui est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Le Tian compte actuellement 68 États parties et 92 États signataires, avec, il faut le noter, la présence de pays membres de l’Union européenne ou partenaires de l’Otan.

