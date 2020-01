À Paris, des enfants contre les voitures

Paris, reportage

Peu après 8h, mardi 21 janvier, dans le centre de Paris, des activistes écolos et des parents d’élèves ont mis en place un « cordon sanitaire » autour de l’école Saint Merri Renard et stoppé la circulation rue Beaubourg. L’idée ? « Donner à voir ce à quoi devrait ressembler les alentours des écoles : un espace loin de toute pollution », explique Adrienne, militante ANV-COP 21.

Pendant près d’une heure, une cinquantaine militants Alternatiba, Greenpeace et Extinction Rebellion ont ainsi créé un espace sans voiture et installé une marelle, un « chamboule tout », et un twister (jeu de société).

Des dizaines d’enfants s’en sont donnés à cœur joie avant d’entrer en classe. « Raté ! » s’est moqué le petit Marius quand l’une de ses camarades a manqué - de peu - son lancé au chamboule-tout. « C’est bien de pas avoir des voitures, c’est pas bien la pollution », assure-t-il à Reporterre.

« L’association Respire a révélé qu’un quart des écoles de France dépassaient les seuils réglementaires européens d’oxydes d’azote (NOx), précise Adrienne. Cette école en fait partie, alors avec cette action on souhaite offrir un moment de répit aux enfants en leur dédiant l’espace public, sans les voitures qui sont une source importante de pollution. »

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne « La rue est à nous, Alternatives territoriales » portée par le Réseau Action Climat, Alternatiba et ANV-COP21. Partout en France des collectifs se sont mobilisés, ce mardi 21 janvier, pour interpeller les candidats aux municipales sur les problématiques du transport et de la pollution de l’air. Leurs revendications correspondent à quatre des mesures du Pacte pour la transition, rédigées par une cinquantaine d’organisations, une large consultation citoyenne et un comité d’experts : « sortir du diesel, développer les pistes cyclables, mettre en œuvre des zones à faible émission et rendre piétons les abords des établissements scolaires ».

Voir la vidéo de l’action