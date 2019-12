AU CINÉMA - Des chômeurs de longue durée racontent leur histoire

Présentation du film par son producteur :

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et les autres vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les cassos », dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première « entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé. « Une vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de cette incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la transformation physique et morale – les corps qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-compte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble. À l’heure des Gilets jaunes, un film pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du monde.



from M2R Films on Vimeo.

Marie-Monique Robin est née en 1960 « dans une ferme du Poitou », comme dit la chanson. Après des études en Allemagne, elle est diplômée du Centre universitaire d’enseignement du journalisme ( CUEJ ). En 30 ans Marie-Monique a réalisé plus de 200 reportages et documentaires. Une dizaine d’entre eux sont associés à des livres. Lauréate d’une trentaine de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-Londres en 1995, puis en 2009 le prix Rachel Carson (Norvège). En 2013, la Légion d’honneur lui est remise par Dominique Méda sur le site de Notre- Dame-des-Landes. Et en 2016, elle reçoit de la SCAM le Prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre.