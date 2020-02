Critiqué, Carrefour retire ses assiettes en plastique faussement « réutilisables »

« Assiettes réutilisables, lavables jusqu’à 20 lavages », peut-on lire sur l’étiquette d’un lot de vaisselles vendu par Carrefour. Jusqu’au 13 février, il était encore possible de trouver ces assiettes en plastique dans les rayons du supermarché. Entre-temps, l’entreprise a été épinglée sur Twitter par l’association Zero Waste et a dû les retirer de la vente.

Bonjour, suite à votre signalement, nous venons de prendre la décision de retirer ces assiettes réutilisables de la vente des magasins concernés. — Carrefour (@CarrefourFrance) February 13, 2020

Ce signalement s’appuie sur une loi effective depuis le 1er janvier, interdisant la vente de vaisselle plastique.

Comment Carrefour est passé entre les mailles du filet ? À l’origine de cette manœuvre, une foire aux questions du ministère de la Transition écologique et solidaire. Publiée en 2017, elle indique qu’« un gobelet, un verre ou une assiette peut être considéré comme réutilisable dès lors que le produit passe au moins 20 cycles complets en lave-vaisselle ».

Zero Waste a pris cette indication à la lettre et a testé les assiettes commercialisées par Carrefour. Résultat ? « Dès le premier lavage les assiettes ressortent légèrement déformées et cabossées. Après moins de dix utilisations, la plupart étaient fendues ou avaient pris la couleur et les traces de gras des aliments qu’elles avaient contenu », indique l’association dans son communiqué.