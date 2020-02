Après le blocage de BlackRock : nous sommes fiers de cette jeunesse !

Fred Vargas, écrivaine

Aurélien Barrau, astrophysicien

Cyril Dion, écrivain et réalisateur

Dominique Bourg, philosophe

Jean Jouzel, climatologue

Alain Damasio, écrivain

Frédéric Lordon, économiste

Pablo Servigne, auteur et chercheur in-terre-dépendant

Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, auteure

Jérôme Baschet, historien

Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée

Miguel Benasayag, philosophe

Olivier Besancenot, porte-parole du NPA

Thomas Coutrot,économiste

Claire Dujardin avocate

Christophe Bonneuil, historien

Jean Gadrey, économiste

Émilie Hache, maîtresse de conférences en philosophie

Jean Jacques Gandini, avocat, journaliste

Jacques Testart, biologiste et essayiste

Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac

Gaël Giraud, économiste

Malik Salemkour, président de la Ligue des Droits de l’Homme & La Ligue des Droits de l’Homme

Jimmy Behague, membre du conseil national de Génération.s

Jean Marc Rochette, auteur de bande dessinée

Mathilde Larrère, historienne

Bernard Stiegler, philosophe

Geneviève Azam, économiste

Maxime Combe, économiste, porte-parole d’Attac

Nicolas Girod Porte-parole national de la Confédération paysanne

La Compagnie Jolie Môme

Dominique Méda, sociologue

Alèssi Dell’ Umbria, auteur-réalisateur.

Roland desbordes, scientifique CRIIRAD

Isabelle Cambourakis, éditrice, enseignante

Serge Quadruppani, écrivain

Éric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires.

Paul Ariès, politologue, rédacteur en chef de la revue les Zindigné(e)s

Catherine Zambon, auteure, metteure en scène.

Alessandro Pignocchi, auteur de bandes dessinées

Nicolas Haeringer, militant du mouvement pour la justice climatique

Vincent Verzat, youtubeur de Partager c’est Sympa

Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL & le DAL

Maxime Chédin, philosophe

Angélique Huguin, administratrice du réseau Sortir du nucléaire

Alessandro Stella, directeur de Recherche au CNRS

Gauthier Chapelle, auteur et collapsologue

Cyril Pedrosa, auteur de bande dessinée

Barbara Romagnan, Génération.s

Loïc Sécheresse, auteur de bande dessinée

Brigitte Rouan, comédienne et réalisatrice

Laurence de Cock, historienne

Mathilde Panot, députée, vice présidente du groupe France insoumise à l’Assemblée nationale

Olivier Ramaré, DR CNRS, Mathématiques

Michele Rivasi, députée européenne Eelv

Jean-Luc Velay, université Aix-Marseille

Lisa Giachino, directrice de publication du journal l’âge de faire

Christine Poupin, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste

Ludivine Bantigny, historienne,

Alain Coulombel, porte-parole d’EELV

Josep Rafanell i Orra, écrivain

Mecarelli Adalberto, sculpteur

Frédéric Neyrat, philosophe

Raphael Pradeau, porte-parole d’Attac

Stéphane Lavignotte, militant écologiste et théologien protestant

Jean-Louis Comolli, cinéaste, écrivain

Malcolm Ferdinand, politologue

Geneviève Coiffard-Grosdoy, militante associative

Robert Crémieux, ancien président du MNCP

Christian Delacroix, historien

Philippe Poutou, porte-parole du NPA

François Piquemal, porte-parole Archipel citoyen à Toulouse

Christophe Demarque, maître de conférences en psychologie sociale

Fabienne Denoual, maîtresse de conférences en design

François Dubreuil, Unis pour le climat

Olivier Dubuquoy, géographe et réalisateur

Aurélien Gabriel Cohen, revue Terrestres, université de Paris

Flavia Goian, psychanalyste

Jean-Michel Gremillet, directeur de Scène nationale

Benoit Hazard, anthropologue, CNRS

Pascal Hennequin, réalisateur

François Jarrige, historien

Thierry Moutin, océanologue

Julien O’Miel, maître de conférences en science politique

Claude Paraponaris, professeur université Aix Marseille et ARS Industrialis

Stéphane Elmadjian, réalisateur

Stéphane Haber, philosophe

Matthieu Brabant, Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture de la CGT

Olive Thierry, agriculteur

Sophie Wahnich, directrice de recherche CNRS

Marc Desbordes, universitaire

Mathieu Burniat, dessinateur et scénariste de bande dessinée

Benoît Mars, cinéaste

Robert Descimon, historien

Séverine Queyroy, maître de conférences en chimie théorique,

Hervé Philippe, directeur de recherche CNRS

Gilles Houdouin, conseiller

Valérie Osouf, cinéaste

Patrick Farbiaz, PEPS (Pour une écologie populaire et sociale)

Frédéric Boone, chercheur en astrophysique

Jérôme Gleizes, conseiller de Paris

Bénédicte Monville De Cecco, conseillère régionale IDF (Groupe AES)

Willy Pelletier, sociologue, coordinateur général de la Fondation Copernic

Alain Jugnon, philosophe

Vincent Gay, Attac

Annie Lahmer, conseillère régionale EELV IdF

Nikola Chesnai, réalisateur

Florence Johsua, maîtresse de conférences en science politique

Jean-Yves Lesage, animateur du blog Communistes libertaires de la CGT

Lætitia Rouxel, autrice

René Leyral, auteur compositeur.

Corine Eyraud, sociologue

Alain Bihr, professeur honoraire de sociologie

Jean Guillon, conteur

Laurence Hérault, anthropologue

Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre

Romain Ladent, militant politique et associatif

Christophe Laurens, architecte, alternatives urbaines

Odile Henry, Sociologue

Yann Gonzalez, cinéaste

Gwen de Bonneval, auteur de bandes dessinées

Claude Audebert, professeur émérite

Joël Cabalion, sociologue et anthropologue

Philippe Bayer, maître de kung-fu

Michel Kokoreff, sociologue

Claude Calame, historien EHESS

Pascal Boissel, psychiatre, psychanalyste, président de l Union syndicale de la psychiatrie

Steve Hagimont, maître de conférences en histoire

Denys Chalumeau, Yggdrasil-mag

Pierre Khalfa, économiste Fondation Copernic

Agnès Merlet, cinéaste

Jeanne Guien, philosophe

Sébastien Souchois, musicien compositeur

Éric Michaud, directeur d’études Ehess

Bertrand Ogilvie, professeur de philosophie

Constance Davila, artiste

Étienne Decle, cinéaste

Julien Milanesi, maître de conférences

Pascale Fautrier, écrivaine

Franck Gaudichaud, professeur des universités

Raphaël Mathié, cinéaste.

Emmanuel Renault, philosophe

Jean-Robert Viallet, journaliste et réalisateur.

Tom Tirabosco, auteur de bandes dessinées

Chantal Aspe, maître de conférence en sociologie

Mireille Besson, université Aix-Marseille

Charlotte Blanchard, université de Lille

Sandra Blondel, réalisatrice

Alice Brauns, membre du conseil national de Génération.s

Jean-Marc Gancille, auteur

Gwennyn Tanguy, conférencière

Stéphane Bikialo, professeur d’université

Élie Haddad, historien CNRS

Vincent Gayon, maître de conférences en science politique

Pablo Seban, artiste

Brigitte Finas, porte-parole Attac Savoie

Philippe Foulquie, directeur de théâtre

Nicole Abravanel, historienne

Alain Munier, réalisateur

Jean Puyade, professeur

Paul Bouffartigue, directeur de recherche CNRS

Grégory Salle, sociologue, CNRS.

Grégory Derville, maître de conférences en science politique

Élisa Byington, universitaire

Celine Redureau, coordinatrice de l’association culturelle Pol’n

Philippe Boursier, Fondation Copernic

Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure d’histoire contemporaine

Isabelle Krzywkowski, universitaire

Catherine Melin, artiste

Sophie Gosselin, revue Terrestres

Maria Stavrinaki, maître de conférence

Olivier Piazza, universitaire

Anne Desbordes, photographe,

Gaël Plumecocq. économiste

Éric Chaumont, universitaire,

Barbara Glowczewski, anthropologue

Flaminia Paddeu, géographe

Odile Hélier, anthropologue

Véronique Bontemps, CNRS

Pascal Buresi, historien, CNRS-EHESS

Paul Alliès, professeur émérite à l’Université

Cyril Le Roy, universitaire

Pierre Péguin scientifique

Olivier Long, universitaire et peintre, faculté des arts plastiques

Daniel Lartichaux, professeur-documentaliste.

Emmanuel Blanchot, éducateur spécialisé.

Denis Donger, élu municipal et communautaire de Romans (Drôme)

Noël Fressencourt, agrégé d’art

Fred Ortuño, cocoordinateur de l’association Artfactories/autresparts

Jean Rochard, producteur de musique

Jérôme Segal, réalisateur

Jean-Michel Hupé, chercheur CNRS en neurosciences et écologie politique,

Bruno Dallaporta, néphrologue

Marc Chatellier, enseignant chercheur

Marnix Dressen-Vagne, sociologue

Patrick Di Mascio, universitaire

Myriam Quatrini, universitaire

Adeline Grand-Clément, historienne

Frédéric Durand, professeur des universités

Judith Dehail, maîtresse de conférences,

Aurélien Mercier, universitaire

Frédéric Delarue, historien.

Myriam Martin, Ensemble, conseillère régionale FI Occitanie

Jean Malifaud, maître de conférences

Noelle Burgi, CNRS

Baptiste Monsaingeon, sociologue

Janie Arnéguy, conseillère municipale et communautaire Ensemble ! Nimes

Jean-Michel Hatton, poète

Bruno Della Sudda,militant altermondialiste

André Garçon, syndicaliste Solidaires Finistère

Mathilde Imer, Gilets citoyens et On est prêt

Magali Payen, fondatrice de On est prêt

Claire Nouvian, fondatrice de l’association Bloom pour les océans