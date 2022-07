Au nom de la guerre en Ukraine, ne ressortons pas tous les projets fossiles

Tribune — Ukraine

Lettre ouverte à Emmanuel Macron, Élisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher et Christophe Béchu.

Profitant de la guerre en Ukraine et des tensions énergétiques, des entreprises gazières tentent de relancer leurs activités en faisant miroiter l’indépendance ou des réserves mirifiques — en réalité inexploitables —, et en avançant des arguments fallacieux pour tenter de faire reculer le gouvernement sur ses engagements climatiques [1].

En Lorraine, l’entreprise La Française de l’Énergie surfe sur les débats actuels sur la dépendance de l’Europe au gaz russe pour relancer sa campagne de communication dans le but d’obtenir une autorisation pour extraire du gaz de couche de charbon. En réalité, une très faible part de ces réserves est réellement récupérable [2].

Extraction de gaz de schiste dans le Colorado (États-Unis). L’Espagne projette de relancer des infrastructures pour faire transiter du gaz de schiste nord-américain © Ecoflight

L’obtention du permis « Bleue Lorraine », impliquerait le forage de 400 puits sur 191 km² et mettrait en péril la ressource en eau potable, détruirait des terres agricoles, et libérerait d’importantes quantités de méthane, puissant gaz à effet de serre.

Collectifs, associations, citoyens et même élus ont alerté depuis plusieurs années sur les risques de ce projet, et demandé au gouvernement français de rejeter cette demande de concession. Ils s’inquiètent aujourd’hui de l’opportunisme de cette entreprise spéculative qui espère tirer profit de la situation géopolitique pour faire entrer les réserves de gaz dans les actifs de l’entreprise.

Flux gaziers

Ces pressions de l’industrie gazière ne sont pas isolées. En Catalogne, l’Espagne propose de relancer la construction du gazoduc MidCat — 120 km entre la Catalogne et les Pyrénées orientales — afin d’y faire transiter du gaz de schiste nord-américain, livré en Espagne sous forme liquéfiée (GNL).

La Commission européenne est sollicitée pour réactiver cette interconnexion, cette fois en changeant de sens le flux gazier : en 2017, il était prévu d’y faire passer du gaz russe dans le sens France-Espagne et aujourd’hui ce serait du gaz de schiste nord-américain dans le sens Espagne-France. Ce projet ne peut répondre au problème d’approvisionnement actuel : il faudrait plusieurs années pour que ces infrastructures soient opérationnelles. Ces fausses solutions ne feraient que nous enfermer davantage dans notre dépendance aux énergies fossiles et repousser le problème.

Les principales sources d’émissions de méthane liées aux activités de l’industrie pétrolière et gazière. © Kayrros Inc., Esri, HERE , Garmin, FAO , NOAA , USGS , OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Certains en profitent même pour tenter de remettre sur la table des études sur le gaz de schiste et des terminaux gaziers ; projets qui avaient été interdits ou abandonnés. Rappelons que peu importe la provenance et la méthode de production, il faut s’attendre à l’avenir à des tensions récurrentes sur le prix des énergies fossiles.

Le piège serait d’autoriser des projets, en réaction immédiate à l’actualité, et de se retrouver face à des conséquences catastrophiques dans les prochaines années. Pourtant il existe des rapports qui nous montrent comment se passer des importations russes sans nouvelles infrastructures et sans nouvelles exploitations fossiles.

Un choix pour le climat

Le nouveau gouvernement sera-t-il aveuglé par la crise énergétique au point de perdre de vue la menace climatique ? Sortir des énergies fossiles est une urgence absolue reconnue par l’ensemble de la communauté scientifique. Il serait aberrant qu’après l’énième alarme du Giec, la France contribue encore au développement des énergies fossiles.

Deux choix opposés s’offrent à vous : allez-vous vous engager vers de vraies solutions d’avenir ou tomber dans le piège qui consiste à reculer pour soi-disant mieux sauter ?

La France — et l’ensemble des pays européens — doivent dire halte aux fausses solutions ! Le chemin à suivre est celui d’une vraie transition énergétique, de la sobriété, de la modification de nos modes de consommation et de transport. La crise internationale actuelle nous invite à cesser sans délai la course en avant dans le domaine des énergies, quelle qu’en soit la source — et à rompre notre dépendance aux énergies fossiles d’où qu’elles proviennent.

Nous exigeons du nouveau gouvernement et de nos députées et députés qu’elles et ils démontrent leur capacité à être à la hauteur des enjeux climatiques.

Ni fossiles, ni fissiles, ni ici ni ailleurs.

Signataires :

350.org

Greenpeace France

Les Amis de la Terre France

Les Amis de la Terre Pays-Viganais 30

Les Amis de la Terre 57

Fédération Lorraine Nature Environnement

Fédération Flore 54

Vosges Nature Environnement

La Voix de l’Arbre France

Fondation Danielle Mitterrand (France Libertés)

Aitec

Attac France

Attac Paris

Attac Moselle

Attac Romans

Attac Mâcon

Attac Périgueux

Attac Alès Cévennes

Attac93sud

AttacUzège (30)

Attac 45

Attac 21

Attac 74

Alternatiba Nord Franche-Comté

Alternatiba Rennes

Lorraine Association Nature

Vigilance Hydrocarbures France

EDA Lille

Eau Secours 62

GDEAM 62

Solidaires Moselle

CRI-AC ! - Collectif Relais d’Informations et Actions Citoyennes 38

Association de préservation de l’environnement local 57

Non au gaz de schiste 74 Pays de Savoies et de l’Ain

Association pour la promotion des énergies renouvelables AMPER

Collectif BASTAGAZ’ALES

Consom’acteurs

Association HIRRUS

MAN Moselle

Metz Marche pour le climat

Association de défense contre la pollution Sarreguemines et environs

Association l’Inventerre du pré vert-Dieuze-57

Association Quand On sème

Collectif du lien et du bien

Association GECNAL - Groupement d’Etude et de Conservation de la Nature en Lorraine

Collectif nonaugazde schiste 91

Collectifs Stop au gaz de schiste en Rhône-Alpes

Collectif de défense des bassins miniers Lorrains

DEnosMAINs

Collectif Houille-ouille-ouille 59/62

Association La rêverie

Association Le repère

Sortons du nucléaire Moselle

Comité mosellan de soutien à Bure

A.L.M.E.C.

Les Amis de la Confédération paysanne d’Alsace

Collectif Alsace des luttes paysannes et citoyennes

Air Vigilance

Metz à Vélo

Association STOP KNAUF ILLANGE-57

Comité de soutien Bure-Longwy

Association Ginkgo Mon Amour

Metz en Transition

Stop Fessenheim

Hêtre Vit Vent

Ecologie & Démocratie

Association de Défense de l’Environnement de Petite-Rosselle et Alentours

Vervillages

Association oiseaux-nature

Entente pour la Défense de l’Environnement Nancéien

ccarra National

ccarra Lorraine

collectif la Heide

