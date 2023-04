Les banques françaises financent massivement le désastre climatique

En bref — Économie

Les entreprises des secteurs fossiles engrangent des bénéfices record, et elles peuvent toujours compter sur le soutien des banques, notamment françaises. D’après le quatorzième rapport Banking on climate chaos (en français : Capitaliser sur le chaos climatique), produit par un consortium d’associations écologistes, les banques françaises sont celles qui, en Europe, ont financé le plus massivement les énergies fossiles en 2022.

L’année dernière, les banques de l’Hexagone ont apporté 14,2 milliards d’euros aux cent plus gros développeurs fossiles. Très loin devant les banques du Royaume-Uni (3,9 milliards), espagnoles (2,7 milliards), ou italiennes (2,3 milliards).

Ce rapport, publié le 13 avril, consiste en un classement des soixante principales institutions bancaires mondiales. Pour la seule année 2022, il évalue à 673 milliards de dollars (608 milliards d’euros) les financements obtenus par les cent premiers acteurs du secteur des énergies fossiles. Ce montant a néanmoins diminué de 16 % par rapport à 2021, du fait de l’envolée des bénéfices, permettant aux compagnies de s’autofinancer, expliquent les ONG.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Économie Les banques françaises championnes du financement des énergies fossiles

Commentaires