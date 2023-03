Retraites : violente répression de la Confédération paysanne à Millau

En bref — Retraites

« C’était très violent. Je n’avais jamais vu ça. » Le 8 mars, au lendemain de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une cinquantaine d’individus ont levé les barrières du péage du viaduc de Millau (Aveyron), laissant les automobilistes circuler gracieusement. Tenue secrète jusque dans les derniers instants, cette opération a toutefois été marquée par l’intervention particulièrement violente des forces de police.

Face à la persévérance des manifestants, dont beaucoup d’agriculteurs de la Confédération paysanne, le ton est monté avec les gendarmes. Désireux de rétablir l’ordre au péage, ceux-ci ont fait usage de gaz lacrymogènes et ont interpellé deux hommes : « Après avoir invité les manifestants à quitter la zone et à se mettre en sécurité, les gendarmes ont dû intervenir, de manière proportionnée », indique la préfecture de l’Aveyron dans un communiqué.

« Proportionnée », leur intervention n’en avait pourtant pas l’air, d’après les vidéos enregistrées sur place. On y voit deux hommes, immobilisés au sol par des gendarmes. L’un d’eux semble saigner. Dans la foulée, un troisième, d’un certain âge, sera pris en charge par les pompiers. À sa sortie de l’hôpital, quelques heures après, celui-ci apparaissait avec une minerve autour du cou et le poignet affublé d’agrafes. Il souffre d’un traumatisme crânien et s’est vu prescrire dix jours d’ITT.

Les gendarmes répriment une opération péage gratuit au viaduc de Millau sur la A75. Plusieurs blessés à déplorer. Un paysan serait hospitalisé #greve8mars #ReformeDesRetraites #BlocageDeLaFrancepic.twitter.com/2Uiga1Ndd1 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 8, 2023

Devant l’assemblée venue le soutenir, la victime a déclaré : « Ce que j’en retire, à part la douleur et la trouille, c’est qu’il ne faut pas qu’on lâche l’affaire, rapporte le Millavois, média indépendant local. Les trois personnes qui ont été embarquées sont Francis R., éric D. et moi… Cherchez l’erreur [les trois sont membres de la Confédération paysanne]. On n’est pas les plus violents, même si on est déterminés. Francis a eu la tête qui a tapé plusieurs fois par terre, et les mecs qui étaient sur lui tapaient sa tête par terre. »

Blocage du Viaduc de Millau : Christian Roqueyrol, figure historique de la Confédération Paysanne de l'Aveyron, hospitalisé suite à une clé de la gendarmerie ayant entraîné une chute sur la nuque. pic.twitter.com/7iNrXBaZ8f — Gauvain Bernard ✌🐢 (@BernardGauvain) March 8, 2023

D’après la préfecture, deux gendarmes ont été légèrement blessés. Quant aux deux autres membres de la Confédération paysanne interpellés, ils sont sortis de garde à vue en début de soirée. « Les gendarmes ont perdu leur sang-froid, conclut Sébastien Persec, le porte-parole aveyronnais du syndicat. C’est une bavure [...]. C’est scandaleux. »

