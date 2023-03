Chaleur, absence de pluie et de neige… Les tristes records de l’hiver 2023

En bref — Climat

Des chiffres anormaux. Dans un rapport publié le 6 mars, Météo France a dressé le bilan climatique de l’hiver 2023. Tout d’abord, l’établissement météorologique souligne que la saison qui s’achève a été marquée par des températures anormalement douces, dues à un anticyclone « plus puissant que la normale ». L’hiver 2023 se classe donc au quinzième rang des hivers les plus chauds depuis 1900 – l’hiver 2020 gardant la première place.

« Les précipitations ont été déficitaires d’environ 25 % en moyenne sur le pays, rapporte aussi Météo France. Malgré quelques périodes plus agitées, un temps calme et sec a dominé. » Le mois de février, notamment, a battu tous les records : le déficit de pluie a dépassé 75 %. Entre le 21 janvier et le 21 février, la France a connu trente-deux jours consécutifs sans pluies significatives — précipitations inférieures à 1 millimètre en moyenne). Il s’agit de l’épisode le plus important jamais enregistré depuis 1959, « toutes saisons confondues », insiste Météo France. Cela a contribué à un déficit d’enneigement sur l’ensemble des massifs de l’Hexagone.

Par ailleurs, « sur la quasi-totalité de l’hiver, les sols sont restés plus secs que la normale », peut-on lire dans le rapport. Ainsi, au 1er mars, la situation des sols correspondait à une situation normale de mi-avril (en moyenne) en France.

