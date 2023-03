Carte : la France polluée à l’ammoniac

En bref — Pollutions

En Bretagne, les alertes à la pollution de l’air aux particules fines se succèdent. Fatigué d’observer les pouvoirs publics « ignorer voire camoufler » l’origine principale de cette pollution, le collectif Bretagne contre les fermes-usines a mené l’enquête. Résultat : l’ammoniac émis par les déjections du bétail en est responsable.

Le 2 mars, pour justifier le rôle des immenses élevages agricoles bretons, l’association a donc publié une carte de France des émissions d’ammoniac par département. Un clin d’œil suffit à comprendre l’étendue des dégâts sur la pointe bretonne : à eux seuls, les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan totalisent 4 654 tonnes d’émissions par an. Autrement dit, bien davantage que le cumul de tous les autres départements français, qui s’élève à 3 454 tonnes d’ammoniac chaque année.

« Alors que certains départements sont saturés d’élevages émetteurs d’ammoniac, l’État ne prend nullement en compte les effets de cette pollution qui se cumule à chaque nouvelle autorisation administrative accordée », dénonce le collectif. Il s’indigne par ailleurs du non-respect des engagements de transparence de l’État : « En dehors du travail d’investigation et de décryptage d’ONG, la population n’a pas accès aux informations environnementales telles que le niveau de pollution et les conséquences sur la santé et l’environnement. »

