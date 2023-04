Cet hiver, la France a massivement importé du gaz de schiste

En bref — Énergie

Cet hiver, la France a massivement importé du gaz naturel liquéfié (GNL) issu quasi exclusivement de gaz de schiste. Cette révélation a été faite le 26 avril par le média d’investigation Disclose. Près de 4,5 milliards de mètres cubes de GNL ont été acheminés en France depuis novembre 2021 par le géant étasunien Cheniere Energy.

Le gouvernement a longtemps cherché à cacher l’origine de ces importations. Et pour cause : la technique de fracturation hydraulique, qui permet d’extraire le gaz de schiste, est interdite dans notre pays depuis 2011 à cause de ses conséquences environnementales désastreuses. Son empreinte carbone serait d’ailleurs 20 % supérieure à celle du charbon, rappelle Disclose.

Aux États-Unis, cette exploitation a transformé des millions d’hectares « en paysages industrialisés », entraînant de nombreuses pollutions des eaux et des mini-séismes.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires