Congrès de la nature - Jour 5 : avec la crise de la biodiversité, on risque « une nouvelle pandémie tous les quinze ans »

Reportage — Congrès mondial de la nature

La santé des humains et celle des écosystèmes sont directement liées et les pandémies sont une conséquence de la destruction des milieux naturels, selon le dernier rapport de l’IPBES. Le congrès de l’UICN est donc l’occasion de convaincre de nouveaux pays d’adhérer à l’alliance internationale sur les zoonoses créée par la France en janvier dernier.

Le Congrès mondial de la nature se tient du 3 au 11 septembre à Marseille. Deux journalistes de Reporterre sont présentes à cet événement autour de la biodiversité, et proposent un suivi quotidien.

Retrouvez tous nos articles ici.

Marseille (Bouches-du-Rhône), reportage

L’intitulé One Health (une seule santé) revient à l’affiche de nombreux évènements organisés par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), durant ce Congrès mondial de la nature. Il faut reconnaître que la conjonction d’un sommet de la nature et d’une pandémie se prête à la communication sur cette approche développée par les scientifiques depuis une vingtaine d’année. À savoir que la santé des humains et celle des écosystèmes sont directement liées et que les pandémies sont une conséquence de la destruction des milieux naturels, comme l’a montré le dernier rapport de l’IPBES [1], le « Giec de la biodiversité ».

« Plus des deux tiers des maladies infectieuses émergentes sont causées par des agents pathogènes présents chez des animaux, explique Benjamin Roche, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Mais beaucoup d’espèces animales ne sont pas sensibles aux mêmes microbes. Donc une forte biodiversité dilue la propagation d’un virus, par exemple. À l’inverse la perte de biodiversité peut être un facteur de propagation rapide, auquel s’ajoute l’augmentation des contacts avec la faune sauvage, à cause notamment de la réduction de leurs habitats. Si on ajoute à ça la grande mobilité internationale, on a tous les ingrédients pour avoir une nouvelle pandémie tous les quinze ans. »

La France est particulièrement mobilisée sur le sujet, depuis qu’elle a lancé au sommet One Planet, en janvier dernier, une alliance internationale sur les zoonoses, qui vise à fédérer les programmes des recherches existants sur le sujet. La stratégie diplomatique se poursuit donc à Marseille pour agréger de nouveaux pays à l’initiative, avec une motion ad hoc présentée aux membres de l’UICN.

L’argument scientifique est convaincant, mais difficile de voir comment en faire un levier d’action politique. Quand le ministre de la Santé Olivier Véran énonce lors d’une courte apparition en visio que « la prévention est cent fois moins coûteuse que le traitement ! », on imagine pourtant mal son ministère réorienter massivement son budget en faveur de la protection de la nature. Et si on va plus loin, pourra-t-on réduire drastiquement la destruction des écosystèmes au nom de la prévention des épidémies, ce qui revient quand même à réorienter radicalement les trajectoires des sociétés mondiales...

Au Congrès mondial de la nature, à Marseille. © Jérômine Derigny/Reporterre

Certification « Solutions basées sur la nature »

Un autre intitulé vedette du congrès soulève des questions : les solutions basées sur la nature. Proposée par l’UICN en 2015, l’idée est de ne plus ignorer que les dégâts infligés à la nature sont responsables de tous nos maux : changement climatique, épidémie, sécurité alimentaire, etc. et que donc les solutions reposent sur la préservation ou la restauration des écosystèmes. Par exemple, préserver et restaurer les zones humides pour réguler les inondations, restaurer le fonctionnement des tourbières, maintenir les prairies inondables grâce à l’agriculture, etc. Le concept a fait fureur. On le retrouve dans des plaidoyers de France Nature Environnement (FNE), auprès des élus locaux jusqu’à la communication de Veolia, en passant par tous les discours politiques servis au congrès.

Au risque d’en avoir une coquille vide. « Beaucoup de projets s’affichent “Solutions basée sur la nature” sans que ce soit le cas. Il est important de ne pas créer plus de problème qu’on en a déjà ! commente Radhika Murti, chargée à l’UICN de développer une norme internationale pour certifier les solutions basées sur la nature. La mise en place d’un standard global défini par l’UICN est une question de crédibilité. » Plusieurs gros systèmes de certification, comme Fair Trade International, ont déjà annoncé leur intérêt pour intégrer la norme IUCN à leur certification.

Au Congrès mondial de la nature, à Marseille. © Jérômine Derigny/Reporterre

Approche anthropocentrée

Mais le chantier pour définir les critères de certification reste ouvert, même si l’UICN veut garder la main et déposer une marque « Solutions basées sur la nature ». Ici, beaucoup défendent que cette approche fera décoller la protection de la nature, dans la lignée des services écosystémiques. En évaluant financièrement les services rendus par les écosystèmes, ils doivent permettre de faire rentrer leur protection dans les choix économiques. Certes, si les investissements publics deviennent conditionnés à la protection de la biodiversité, l’enjeu est prometteur : imaginons que chaque euro investi dans l’agriculture soit conditionné à des pratiques qui garantissent la protection de la nature !

Sans surprise, l’ambition s’étend au système financier. D’autant plus que le secteur de la conservation, en plus de l’argent public, est largement financé par les revenus du capital, à travers les fonds fiduciaires et les grosses fondations privées. Pour les bailleurs, l’exemple à suivre est celui de la finance climat. Sauf que trouver des critères facilement utilisables par un banquier désireux de conditionner ses prêts au respect de la biodiversité est plus compliqué que de mesurer le niveau d’émissions de CO 2 . Ne doutons pas que les travaux suivent leurs cours.

Dans les sessions pourtant, certaines voix s’élèvent pour regretter cette approche éminemment anthropocentrée, qui conditionne encore et toujours la nature dans le rôle de régler les problèmes des humains.

Recevoir gratuitement par e-mail les lettres d’info Inscrivez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’inscrire