Un conseil de planification écologique se tiendra jeudi 26 janvier à l’Élysée. Il doit réunir autour du Président et de la Première ministre les ministres en charge de l’Agriculture, de l’Énergie, des Transports, de l’Industrie, de la Biodiversité et du Logement.

Selon les informations recueillies par nos confrères de Contexte, « l’objectif est d’évaluer les avancées secteur par secteur, avant qu’Emmanuel Macron ne dévoile ses ambitions pour l’accélération de la planification écologique dans les mois à venir ». Ils précisent également que « Élisabeth Borne a pour sa part exclu toute mesure “punitive”, mais promet des“annonces très concrètes” et de l’accompagnement. »

Ce conseil de planification écologique a été annoncé par le chef de l’État il y a à peine plus d’une semaine, le 17 janvier au soir, par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Il avait alors dit que la réunion des ministres se tiendrait avant la fin du mois de janvier et ferait le « bilan de ce qu’on doit faire sur les prochaines années et décennies ». Vaste programme.

