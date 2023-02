Déchet toxique, le porte-avions Foch va empoisonner le fond de l’Atlantique

En bref — Armée

Il finira au fond de l’eau. Le porte-avions Foch, qui a servi pendant trente-sept ans dans la marine française, va être coulé dans l’Atlantique. C’est ce qu’ont annoncé le 1er février les autorités brésiliennes (le porte-avions est passé sous pavillon brésilien en 2000).

La coque du porte-avions est très détériorée. Selon l’association Robin des bois, ce navire de 266 mètres de long se compose de « 30 000 tonnes d’acier, dont plusieurs centaines de tonnes de peintures toxiques, d’amiante, de résidus d’hydrocarbures et de PCB (polychlorobiphényles) ». Des substances qui finiront donc au fond de l’océan. Ce serait « complètement inexplicable et irrationnel » de couler ce bateau, a déclaré au New York Times Jim Puckett, directeur du Basel Action network, une ONG qui lutte contre l’exportation de déchets toxiques.

C’est pourtant la solution retenue par les autorités brésiliennes, « face aux risques qu’implique le remorquage » du navire. Une zone située à 350 kilomètres du large des côtes brésiliennes a été identifiée. « La marine militaire brésilienne s’apprête à ouvrir une nouvelle décharge sous-marine, déplore l’association Robin des bois. Déjà en juin 2020, elle s’est débarrassée à bon compte du minéralier Stellar Banner en le torpillant à 150 km au large du port de Ponta da Madeira, dans l’État de Maranhão. »