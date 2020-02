Des humains plutôt que des machines : usagers et cheminots contestent la numérisation des gares

C’est une logique globale contre laquelle il faut se battre. « L’outil co-construit l’humain » , analyse l’ancien professeur. On fait entrer les gens dans un entonnoir dont il est difficile de s’extraire. On confond le progrès technique et le progrès social » . Pour Matthieu Amiech , éditeur des éditions La Lenteur, présent au cours de la manifestation, « il est temps de faire le lien entre notre addiction aux smartphones et la destruction des services publics. Il n’y aura pas de changement social sans une remise en cause frontale de l’informatique ».

La SNCF propose des offres commerciales et des tarifs réduits sur son site internet pour accélérer la mutation. Prendre son billet dans le train est désormais extrêmement coûteux. « Ce n’est pas simplement une histoire de guichet mais une affaire de liberté » , juge Jérôme qui habite dans le Tarn. « Avec les billets nominatifs et les paiements en ligne, on restreint notre liberté. On ne peut plus voyager de manière anonyme. On nous suit à la trace. On prend nos données » . Pour les manifestants, « le numérique est non seulement un instrument essentiel de privatisation mais il est aussi le triomphe de la bureaucratie » , écrivent-ils dans un tract.

Derrière la suppression des guichets se cache également la fermeture des petites gares et de lignes locales. « C’est une première étape , pense Isabelle venue manifester depuis l’Ariège. On restreint les horaires des guichets pour les rendre inutiles. A Cazeres, par exemple, le guichet est ouvert de 8h à 15h alors que les heures d’affluence sont de 6h30 à 7h du matin puis de 17h à 18h. On pousse les gens à prendre leur billet sur internet. L’interlocuteur humain disparaît et la gare devient une gare fantôme » .

« Moi je suis conducteur , ajoute Séverin un de ses camarades. En cas de problème on me demande de rester dans ma cabine. C’est clairement une politique de déshumanisation » . Le 16 octobre dernier, dans les Ardennes, un accident sur un passage à niveau a eu lieu. On a compté onze blessés légers. Le conducteur, lui même atteint, était seul à bord pour prendre soin des passagers et éviter que la situation n’empire. « La digitalisation réorganise nos collectifs de travail. Elle permet à la direction de diminuer la masse salariale , continue Séverin. Selon ses plans, nous allons passer de 147.000 agents aujourd’hui à 120.000 en 2023 » .

Des syndicalistes de Sud Rail, déjà en grève contre la réforme des retraites, rejoignent les manifestants. Pour Benjamin, aiguilleur, « le numérique contribue à la dégradation des services publics. Nos métiers n’ont plus le même sens, on perd en qualité. On ne peut plus conseiller ni accompagner les clients » , témoigne-t-il. « Grâce à la billetterie sur internet, la direction a pu aussi supprimer les chefs de bord sur les lignes de TER. Ce qui laisse les conducteurs seuls sur la rame avec tous les voyageurs pour faire face aux aléas du trajet, aux accidents et aux agressions » .

Les manifestants invitent les passagers à signer une lettre adressée à la direction de la SNCF et à la ministre Élisabeth Borne en charge de la Transition écologique et des Transports. Ils demandent de pouvoir voyager en train sans être contraints de se servir d’un smartphone ou d’une imprimante avec connexion internet. Au même moment, des clowns enlacent le personnel de gare. « Vivent les contacts humains et les agents en chair et en os ! A mort les robots et les algorithmes ! » , disent-ils.

Silence. Les acteurs se figent avant que leur danse devienne folle. La machine perd le contrôle. Tout se dérègle. Une manière d’illustrer l’emprise du numérique sur nos vies et la déshumanisation des services publics. Deux banderoles sont aussitôt déroulées. « On veut des guichets, des trains, des humains » . Une chorale se met à chanter et les 80 manifestants commencent à déambuler dans la gare. Certains reprennent l’hymne des Gilets jaunes, quelque peu modifié :

Vendredi 31 janvier, à Toulouse dans le hall de la gare Matabiau, une voix métallique résonne : « Chers voyageurs, la présence de manifestants nous oblige à limiter les accès et les entrées de la gare » . Sur place, les gendarmes sont aux aguets. Dispersés dans la foule, les manifestants se font des clins d’œil et attendent le signal. Au milieu des passagers pressés et des valises à roulettes, ils seront vite démasqués.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.