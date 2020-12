Diminution record des émissions mondiales de CO2 en 2020

Durée de lecture : 2 minutes

En 2020, les émissions mondiales de CO 2 fossile devraient diminuer d’environ 2,4 milliards de tonnes (- 7 %). Cette baisse record est le principal enseignement du bilan mondial du carbone 2020, publié ce vendredi 11 décembre et élaboré par le Global Carbon Projet, un projet de recherche international. Cette diminution, liée aux mesures de confinement Covid-19, est corroborée par quatre études différentes.

La diminution des émissions en 2020 semble plus prononcée aux États-Unis (-12 %), dans l’Union européenne (-11 %) et en Inde (-9 %). Elle a été moins importante en Chine (-1,7 %), où les mesures de restriction ont été prises au début de l’année et ont été plus limitées dans le temps.

Selon le rapport, le rebond des émissions à la suite des précédentes crises économiques suggère que la tendance à long terme sera influencée par les plans visant à stimuler l’économie mondiale en réponse à la pandémie de Covid-19. « La baisse des émissions mondiales de CO 2 fossile en 2020, l’effet émergent des politiques climatiques mises en place au cours des années passées, les engagements nets zéro des pays responsables de plus de 60 % des émissions globales, et les plans de relance économique offrent une occasion unique de rompre définitivement avec la croissance à long terme des émissions et de commencer à les réduire », écrivent les auteurs, qui affirment cependant que « tous les éléments ne sont pas encore en place pour une diminution durable, les actions étant encore loin des engagements ».

Le rapport précise que des réductions des émissions mondiales de l’ordre d’un à deux milliards de tonnes de CO 2 sont nécessaires chaque année entre 2020 et 2030 pour limiter le changement climatique conformément aux objectifs de l’accord de Paris. « Le niveau de CO 2 atmosphérique, et par conséquent le climat mondial, ne se stabilisera que lorsque les émissions mondiales de CO 2 seront proches de zéro », préviennent les scientifiques.

Source : Global Carbon Project