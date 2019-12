Du bio, pas cher, dans les quartiers populaires : le pari de l’association Vrac

Le programme a culminé lors du concours de cuisine des Vénichefs où les élèves ont fait goûter leurs créations aux papilles des cuisiniers étoilés composant le jury. Avec une contrainte supplémentaire et symbolique : composer des plats végétariens. « La viande, c’est un marqueur social , explique Boris, mais si c’est un chef étoilé qui te dit qu’il va mettre ton plat végétarien à la carte de son restaurant, ça te fait changer de mentalité. Tu peux montrer que tu as un plat qui est bon, beau, et moins cher pour le porte-monnaie. »

Ce rapprochement s’est également tissé au sein des collèges des quartiers, où Vrac s’est joint au projet Marguerite, un réseau d’enseignants et de chercheurs souhaitant mettre en action une éducation agri-alimentaire. Ensemble, ils ont élaboré un programme auquel ont participé 125 collégiens scolarisés dans le quartier de Vénissieux (Lyon, 9 e ). « Toute l’année, les élèves ont travaillé sur des questions d’alimentation, de circuits courts... Ils ont fait un potager dans leur collège, ont rencontré des producteurs, des horticulteurs, et des membres de l’Institut Paul Bocuse » , se souvient Myriam Laval, professeur d’histoire-géo et co-fondatrice du réseau Marguerite.

Pour renforcer encore ce lien, Vrac tente régulièrement de briser la distance entre le champ et l’assiette : « J’ai été voir notre producteur de fromage de chèvre avec les volontaires de Vaulx-en-Velin, à la ferme Chasse-Nuage à 40 minutes de Lyon , dit Matthieu. Le producteur nous a fait faire le tour de la ferme et a pris le temps de discuter avec les bénévoles autour d’un pique-nique. Ça permet de montrer d’où viennent les aliments et de créer du lien entre les producteurs et les consommateurs. »

Pour obtenir des prix inférieurs à ceux du marché, la solution réside dans la logistique, selon Boris : « Il faut travailler en direct avec le producteur, sans intermédiaire, et en gros volume. » Pour des raisons d’hygiène et de stockage, l’association ne fournit pas d’aliments trop vite périssables dont de nombreux fruits et légumes, ce qui bride l’accès à certaines denrées très demandées. Pour autant, le catalogue de Vrac reste riche : « Nous avons une centaine de références , énumère Boris, ça va de la farine, aux fruits secs, des compotes aux légumineuses : pois chiches, haricots rouges, pâtes… On a aussi du fromage qui est livré en camion froid par les producteurs. »

Tout au long de l’après-midi, ce sont surtout des femmes qui sont passées récupérer leurs commandes. « Je viens surtout pour l’huile d’olive et le chocolat, et en plus là je vais pouvoir faire des gâteaux pour Noël avec » , sourit Sylvie, une mère de famille du quartier. « Moi c’est la qualité qui m’attire, les produits ne sont pas chers, et ça ne fait pas de mal à mes enfants de grignoter des fruits sains plutôt que des bêtises industrielles » , renchérit Inès en pesant des dattes.

« Nous avons un fonctionnement similaire à celui d’une Amap [une association pour le maintien d’une agriculture paysanne ou une association pour le maintien d’une agriculture de proximité] » , explique Matthieu, en service civique auprès de Vrac. Les doigts sur le clavier de son ordinateur, le jeune homme montre le fonctionnement du site internet de Vrac. « Tu choisis sur le site cagette.net les articles et la quantité dont tu as besoin, et tu les commandes. » Une solution simple, mais pas adaptée à tous : « Nous organisons aussi des permanences physiques dans les centres sociaux, car beaucoup de personnes sont encore éloignées du numérique. Et une semaine par mois, nous montons des épiceries éphémères dans les centres sociaux pour tout distribuer. » Quant au cœur de cible de cette initiative, il s’agit « principalement des retraités, de mères de famille, généralement dans la trentaine, parfois seules. Nous avons la volonté de toucher ce public : on ne touche pas les jeunes travailleurs en choisissant de faire la distribution en milieu d’après-midi en semaine » , dit Élisa de Vrac.

Appuyé par la fondation Abbé Pierre et soutenu par un bailleur social, Vrac a depuis bien grandi : « Des trois groupements de départ à La Duchère, au Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, et aux Minguettes à Vénissieux, nous en sommes aujourd’hui à treize sur Lyon » , dit Boris Tavernier, l’un des initiateurs du projet et directeur de Vrac. Le travail de l’association a d’ailleurs fait des émules : au fil des ans, d’autres groupements d’achats ont éclos en périphérie de Paris et à Strasbourg, Bordeaux, Toulouse… De nouveaux projets sont en développement à Nantes et Lille.

Le centre social n’a pourtant rien d’une épicerie, et les personnes à l’origine de cette initiative n’ont pas l’esprit marchand : tous les produits sont vendus à prix coûtant. Lancée en 2013 dans trois quartiers populaires lyonnais, l’association Vrac s’était donnée pour objectif de lutter contre la précarité alimentaire en donnant accès à ses habitants à des aliments de qualité issus de l’agriculture paysanne, biologique et équitable à des prix plus abordables que ceux des grandes surfaces ou des magasins spécialisées.

Devant l’un des étals, Janique, résidente du quartier, jette un regard gourmand sur un sac de dattes. « Ça me rappelle mon enfance à Tunis » , murmure-t-elle avec un sourire. Derrière l’éventaire, Monique, qui arbore une grisaille de cheveux et des lunettes en écaille de tortue, lui demande : « Vous avez fait une commande ? Sinon ça peut manquer à quelqu’un d’autre. » Janique opine : « Oui, 200 grammes » , répond-elle après avoir consulté sa fiche. Ici, chacun a sa liste de courses à la main, comportant les détails de sa commande, les quantités et les prix, et coche les articles au fil des pesées.

