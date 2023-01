En 2022, 80 % des voitures vendues en Norvège étaient électriques

En bref — Transports

La Norvège roulera-t-elle bientôt 100 % à l’électrique ? C’est son objectif pour 2025. En 2022, 79,3 % des voitures vendues dans le pays étaient électriques, selon les dernières données fournies par la Fédération routière norvégienne. Un record mondial. Les deux modèles les plus prisés sont la Tesla Model Y et la Volkswagen ID.4. En ajoutant les voitures hybrides, on atteint même plus de 93 % des ventes.

En comparaison, la France semble bien loin, avec exactement 203 121 véhicules électriques commercialisés au cours de l’année 2022, soit 13,3 % de l’ensemble du marché.

Une Tesla au prix d’une Audi ou d’une Mercedes

Cette conversion vers l’auto électrique est le résultat d’une politique fiscale très incitative, avec l’exonération de la taxe à l’achat et de la TVA, « si bien qu’une Tesla neuve a un prix à peu près équivalent à celui d’une Audi ou d’une Mercedes neuve », expliquait le gouvernement norvégien en 2021. Parmi les autres avantages, citons la gratuité de certains parkings publics, l’absence de péage routier, l’accès gratuit aux ferries reliant les routes nationales et l’utilisation des voies de bus.

Mais depuis le 1er janvier, ces exonérations « ne concernent plus que les voitures d’un prix inférieur à 48 000 euros, explique Franceinfo. Tesla va sortir du champ d’application. Le manque à gagner, plusieurs milliards, était trop important pour le budget norvégien. » La hausse exponentielle des voitures neuves électriques pourrait donc marquer le pas dans le pays. Par ailleurs, « les 4/5 des véhicules en circulation en Norvège demeurent des voitures anciennes, donc à énergie fossile », souligne également Franceinfo.

