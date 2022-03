En Amérique du Sud, des feux d’une intensité exceptionnelle

C’est un triste record. D’après le service européen de surveillance de l’atmosphère Copernicus, les régions centrales d’Amérique du Sud ont connu une intensité de feu exceptionnellement élevée depuis le début de l’année 2022.

Un constat réalisé grâce aux observations par satellite sur le pouvoir radiatif des incendies, qui est une mesure de la production de chaleur des incendies, et peut donc être utilisé pour caractériser leur intensité.

« Le pic de ces émissions inhabituelles a été atteint en janvier 2022, mais il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux moyens tout au long du mois de février, certains incendies ayant persisté en mars », indique le communiqué de Copernicus, publié le 10 mars.

The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service has been tracking #wildfires in South America, which has seen exceptionally high fire intensity since the beginning of 2022, with some regions showing record high fire emissions for the time of year.

