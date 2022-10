En Antarctique, le manque de fioul menace l’existence d’une station scientifique

En bref — Climat

Concordia va-t-elle passer l’hiver ? La station scientifique italo-française basée en Antarctique pourrait fermer ses portes cet hiver en raison de l’explosion des coûts du carburant. C’est la seule station permanente française installée à l’intérieur du continent (avec une station étasunienne et une russe), et non sur la côte. Une position qui implique des dépenses importantes. Elle est chauffée au fioul toute l’année.

L’Institut polaire français Paul-Émile Victor (Ipev), organisme public qui gère les stations polaires, accuse d’ores et déjà un déficit de 3,7 millions d’euros. Or, pour l’heure, aucune rallonge n’est prévue dans le projet de loi de finances 2023 ; l’État prévoit de reconduire le budget de 2022 à l’identique.

« Compte tenu de l’augmentation des coûts logistiques, un tel budget menace l’existence des stations polaires, pourtant essentielles pour la recherche polaire française et internationale », soulignent climatologues, glaciologues, écologues et autres scientifiques dans une tribune publiée dans Le Monde le 10 octobre.

Si Concordia venait à être fermée faute de fioul, « le processus serait irréversible, car cette station n’est pas conçue pour être inoccupée l’hiver », alertent les scientifiques. Tout un pan de la recherche scientifique serait perdu. « Aux pôles, les processus climatiques sont cruciaux. Ils mettent en jeu les interactions entre l’atmosphère, l’océan, la banquise et les calottes de glace. »

Face à l’inquiétude suscitée, des discussions ont été engagées entre l’État, l’Institut polaire et des députés. Un amendement au projet de loi de finances devrait être déposé pour rallonger l’enveloppe et sauver Concordia.

